На лайнері в Японії виявили вже 70 хворих на коронавірус, на борту є українці

Кількість заражених китайським коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині біля берегів Японії, зросла до 70 осіб. На борту 25 українців, серед них хворих на коронавірус немає.

Число інфікованих пасажирів зросло, вірус виявили ще у 6 людей, пише Bloomberg.

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Влада приділятиме пріоритетну увагу перевірці на віруси у літніх людей на лайнері в Йокогамі,

– заявив міністр охорони здоров'я Японії Катсунобу Като

За його словами, на судні перебувають близько 600 осіб, які потребують ліків.



Круїзний лайнер Diamond Princess відправили на карантин/Фото: Bloomberg

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 - пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

Останні новини про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 9 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 813 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 35 тисяч по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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