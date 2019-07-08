На Львівщині двох людей вкусила змія

У Львівській області протягом доби зареєстровано два випадки укусів змій, обидві особи було госпіталізовані у реанімаційне відділення. Одна з них дитина.

Один випадок трапився 6 липня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні з діагнозом – укус змії лівого гомілковоступневого суглоба в стані середньої важкості поступила жінка 1950 року народження. Потерпіла – мешканка села Либохора, Сколівського району.

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Також, цього ж дня у цю ж лікарню з діагнозом – укус змії лівої руки в стані середньої важкості поступила дитина, 2010 року народження. Вона – житель села Климець, Сколівського району.

Що робити при укусу змії

1. Не панікуйте і стежте, щоб потерпілий менше рухався.

2. Звільніть уражену ділянку.

3. Накладіть стерильну пов’язку з антисептиком на уражену ділянку.

4. Принесіть води постраждалому, йому необхідно багато пити.

5. При наявності аптечки дайте потерпілому ліки проти алергії.

6. Уражену ділянку покладіть на підвищення при транспортуванні.

7. Прикладіть до місця укусу лід, попередньо обгорнутий в тканину.

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