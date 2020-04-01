На Полтавщині на чоловіка склали вже три адмінпротоколи за відмову самоізоляції

У Полтавській області 21-річний житель Чутівського району, отримав три адмінпротоколи за порушення режиму самоізоляції. Чоловік має бути вдома, бо повернувся з Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

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Губернатор Олег Синегубов закликав людей, які повернулися з=за кордону, дотримуватися самоізоляції. Та розповів, скільки осіб ігнорують ці правила.

За період карантину поліція склала 58 адмінпротоколів проти полтавчан, серед яких є і порушники самоізоляції. Ось, наприклад, 21-річний житель Чутівського району, який повернувся з Польщі й вже має три адмінпротоколи за те, що не сидить вдома. Він сам може не хворіти, але може переносити вірус,

– зазначив він.

Нині в області на самоізоляції перебувають 2049 осіб, 737 осіб вже успішно пройшли 14-денну ізоляцію.

Станом на 1 квітня, на Полтавщині зафіксували 2 випадки зараження коронавірусом.



Чим самоізоляція відрізняється від обсервації/Інфографіка 24 Каналу

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