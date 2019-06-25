На скільки ефективне повільне жування для схуднення

Напевно, вам не один раз траплялися поради ретельно пережовувати їжу, щоб не переїдати. Виявляється, у цього є міцні наукові докази.

Так, в рандомізованому американському дослідженні 2014 року 45 осіб з нормальною вагою та ожирінням попросили жувати їжу у 2, в 3 і в 4 рази повільніше, ніж зазвичай, пише Medical Daily.

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Вчені ж вимірювали, як зміниться при цьому споживання калорій (учасники могли з'їсти стільки, скільки хотіли). З'ясувалося, що збільшення часу трапези в 3 і 4 рази зменшило її енергетичну цінність на 9,5% і 14,8% відповідно.

А в китайському дослідженні 2011 року вчені виявили наступний факт. У людей, які, щоб спустошити тарілку, роблять всього 15 жувальних рухів синтезується менше гормону греліну, ніж у тих, хто рухає щелепами 40 разів.



Повільне жування зменшує енергетичну цінність

Гормон грелін відповідає за відчуття ситості, таким чином, ретельне пережовування їжі допомагає швидше придушити апетит і знижує ризик переїдання.

Уповільнити швидкість трапези може бути непросто, адже харчові звички у нас закладаються ще з дитинства. Експерти радять додавати в меню більше продуктів, багатих харчовими волокнами, яка вимагає посиленої роботи щелепами. І, навпаки, зменшити частку продуктів глибокої переробки з однорідною структурою.

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