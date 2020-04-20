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На Сумщині пояснили, чому вчасно не повідомили кількість нових випадків зараження COVID-19

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На Сумщині пояснили, чому вчасно не повідомили кількість нових випадків зараження COVID-19 / Getty Images

У Сумській області результати досліджень на коронавірус за 19 квітня подали не вчасно до Києва тому, що отримали їх із запізненням.

20 квітня зранку у МОЗ повідомили кількість нових підтверджених випадків на коронавірус в Україні. Однак міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що сім областей не надали нові дані. 

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Степанов сказав, що це неприпустимо і вони з'ясовують причини цієї ситуації. 

Директор Сумського обласного лабцентру Володимир Збаражський вже прокоментував заяву очільника МОЗ.

На Великдень в лабораторії опрацьовували близько 80 зразків. Результати досліджень отримали тільки о 23.00, а звітність подається станом на 22.00,
– заявив Збаражський.

Він додав, що за останню добу не підтвердили нових випадків інфікування COVID-19 у Сумській області.

Додамо, що наразі відомо про 83 випадки зараження коронавірусною інфекцією у Сумській області.


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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Суми Коронавірус в Україні
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