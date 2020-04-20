На Сумщині пояснили, чому вчасно не повідомили кількість нових випадків зараження COVID-19

У Сумській області результати досліджень на коронавірус за 19 квітня подали не вчасно до Києва тому, що отримали їх із запізненням.

20 квітня зранку у МОЗ повідомили кількість нових підтверджених випадків на коронавірус в Україні. Однак міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що сім областей не надали нові дані.

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Степанов сказав, що це неприпустимо і вони з'ясовують причини цієї ситуації.

Директор Сумського обласного лабцентру Володимир Збаражський вже прокоментував заяву очільника МОЗ.

На Великдень в лабораторії опрацьовували близько 80 зразків. Результати досліджень отримали тільки о 23.00, а звітність подається станом на 22.00,

– заявив Збаражський.

Він додав, що за останню добу не підтвердили нових випадків інфікування COVID-19 у Сумській області.

Додамо, що наразі відомо про 83 випадки зараження коронавірусною інфекцією у Сумській області.



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