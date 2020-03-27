На Тернопільщині Covid-2019 підтвердили у дитини: її стан середньо-важкий

У Тернопільській дитячій міській лікарні лабораторно підтвердили 2 випадки коронавірусу: у жінки та її дитини. Вони перебувають разом у боксі інфекційного відділення медзакладу.

Дитині 11 років. Її стан медики оцінюють як середньо-важкий, пневмонії немає. Про це інформує Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом. Відтак, станом на 27 березня в області зафіксовані 26 випадків Covid-2019, 1 із них летальний.

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Стан 11-річної дитини – середньо-важкий з позитивною динамікою. В такому ж стані і мама. Вона перебуває разом із дитиною в окремому боксі інфекційного відділення. Медики працюють у захисних костюмах, якими лікарня забезпечена,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що ще 3 підозри на коронавірус у Тернопільській міській дитячій лікарні – не підтвердилися. Одній дитині з підозрою наразі зробили лабораторні дослідження та чекають на результат.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині:

Першого хворого на коронавірус у Тернопільській області виявили 20 березня. Захворів 57-річний священник. Він контактував із майже пів сотнею людей: проводив церковні служби та був на похороні.

Через декілька днів Covid-2019 підтвердили у 68-річного чоловіка, який контактував зі священником. Це – житель Монастириського району, він помер від ускладнень, спричинених інфекцією, фактично відразу після госпіталізації.

Аби зупинити поширення інфекції, в області закрили 6 сіл.

В Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.

Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.

На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.

Станом на ранок 27 березня на Тернопільщині вже 26 випадків інфікування Covid-2019. Серед хворих – щонайменше, 5 медиків.



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