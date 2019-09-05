На Волині 16 людей отруїлись в кафе: їх госпіталізували

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На Волині отруїлись 16 людей
На Волині отруїлись 16 людей / republica.ro

У Волинській області після відвідування місцевого кафе отруїлися 16 людей, серед них двоє дітей.

Постраждалі відвідували кафе "Оселя" в селі Залізниця Волинської області, повідомили у Державній службі Надзвичайних ситуацій. 

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"4 вересня до ДСНС надійшла інформація, що протягом 2 і 3 вересня до Любешівської ЦРЛ із підозрою на харчове отруєння госпіталізували 16 осіб (з них двох дітей), які 31 серпня відвідували кафе "Олеся" в с. Залізниці району", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначають, що проводять комплекс протиепідеміологічних заходів. 

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове харчування Волинь ДСНС Отруєння
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