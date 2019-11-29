На яких людей плацебо діє краще: дослідження

Вплив плацебо на людину добре відомий, проте фахівці, виявили ряд факторів, які сприяють ефекту плацебо.

Раніше вчені вже казали про те, що генетика, ерудиція та очікування результату лікування відіграють певну роль, повідомляє Medical News Today.

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Цього разу науковці сфокусувались на самій особистості людини. Вони переглянули 24 дослідження з 1997 по 2018 рік, які відповідали їхнім критеріям.

Дослідники хотіли пов'язати ефект плацебо з рисами Великої п'ятірки: нейротизм, екстраверсія, відкритість досвіду, доброзичливість і сумлінність, проте включили у свої пошуки ще й оптимістів.

Оптимісти були більш схильні до ефекту плацебо, в той час як песимісти були більш схильні до ефекту ноцебо,

– зробили висновок автори дослідження.



Особливості ефекту плацебо

Вони також виявили, що з ефектом ноцебо були пов'язані такі стани, як страх та занепокоєння. Люди, які відчували ці почуття, були більш схильними до будь-яких негативних наслідків лікування.

Розмірковуючи, як тривога може посилювати ефект ноцебо, фахівці прийшли до висновків що це явище може пояснюватись нейроендокринними та біохімічними механізмами, особливо при підвищеній чутливості до болю.

Проте автори так і не змогли ідентифікувати конкретну рису особистості, яку змогли б ідеально пов'язати з реакцією плацебо або ноцебо. Оскільки експерименти, які автори включили в огляд, були абсолютно різними, виявилося важко зробити надійні висновки. Вони пояснили, що "різноманітність умов експериментів може призвести до різних результатів".

В цілому, відсутність згоди між дослідженнями показує, що необхідно провести набагато більше досліджень, перш ніж можна буде робити тверді висновки.

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