На Закарпатті більше 100 медиків відправили на самоізоляцію через контакт з хворою на COVID-19

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В департамент ОДА сьогодні надійшла інформація від директора КНП "Іршавська районна лікарня" про те, що 112 осіб медперсоналу двох відділень медзакладу відправили на самоізоляцію через можливий контакт із хворою на коронавірус, котра знаходилася на лікуванні в цьому медзакладі,

– розповіла Біров.

Вона додала, що за останні три дні цим медикам було проведено 143 експрес-тести на коронавірус і 35 ПЛР-тестів. Станом 9 квітня у жодного з них коронавірус не підтверджено.