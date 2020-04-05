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На Закарпатті виписали з лікарні першу пацієнтку з коронавірусом

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На Закарпатті виписали з лікарні першу пацієнтку з коронавірусом / Getty Images

Першу пацієнтку, якій лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію на Закарпатті, виписали з обласної інфекційної лікарні.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА на сторінці у фейсбуці. Двічі тести ПЛР показали негативний результат у пацієнтки.

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"Першу пацієнтку, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті, виписали з обласної інфекційної лікарні. Двічі тести ПЛР COVID-19 показали у неї негативний результат", – написали в ОДА.

У джерелі зазначається, що потрібно провести ще один контрольний тест для того, щоб сказати про повне одужання. Жінка перебуває вдома під наглядом лікарів. Пацієнткою є 68-річна жителька Мукачева, яка отримала підтвердження на коронавірус 23 березня.

Відомо, що пацієнтка не дотримувалася правил карантину й інфікувала ще 20 людей.

Профілактика коронавірусу
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Закарпаття Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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