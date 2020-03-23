На Закарпатті виявили перший випадок коронавірусу

У Мукачеві лабораторно підтвердили один випадок захворювання на коронавірус. Захворіла жінка, чоловік якої нещодавно повернувся з Італії. Відомо також, що жінка не перебувала на самоізоляції, а ходила до церкви.

Про це повідомили у мукачівському медичному центрі "Сім'я".

Читайте також: Скільки людей переносять коронавірус безсимптомно: нові дані

"Сьогодні у Мукачеві зафіксовано перший лабораторно підтверджений випадок на Covid-19", – йдеться в повідомленні лабораторії.

Захворіла 68-річна жінка із мікрорайону Підгоряни. Її чоловік повернувся з Італії 20 березня.

Сьогодні зранку звернулась до сімейного лікаря телефоном, який прийняв рішення провести тестування на коронавірус. Результат виявився позитивним,

– зазначили представники лабораторії.

В медичному центрі також зазначили, що результат повинна підтвердити обласна лабораторія.

Стан жінки стабільний, її доставили в Ужгород, в Закарпатську обласну інфекційну лікарню каретою швидкої допомоги.

Відомо, що чоловік знаходився на самоізоляції, проте жінка відвідала церкву 20 та 21 березня, відтак, кількість людей, які контактували з жінку – збільшується.

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні станом на 23 березня зафіксовано 74 випадки коронавірусу . Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей померли. Наразі коронавірус виявили в таких регіонах:

Київ – 29 випадків;

Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужання);

Київська область – 5 випадків;

Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний);

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Львівська область – 2 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Тернопільська область – 1 випадок;

Черкаська область – 1 випадок;

Закарпаття – 1 випадок.



Скільки часу зберігається коронавірус на поверхнях/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.