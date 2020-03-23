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На Закарпатті виявили перший випадок коронавірусу

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Хворі на коронавірус / pixabay.com

У Мукачеві лабораторно підтвердили один випадок захворювання на коронавірус. Захворіла жінка, чоловік якої нещодавно повернувся з Італії. Відомо також, що жінка не перебувала на самоізоляції, а ходила до церкви.

Про це повідомили у мукачівському медичному центрі "Сім'я".

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"Сьогодні у Мукачеві зафіксовано перший лабораторно підтверджений випадок на Covid-19", – йдеться в повідомленні лабораторії.

Захворіла 68-річна жінка із мікрорайону Підгоряни. Її чоловік повернувся з Італії 20 березня.

Сьогодні зранку звернулась до сімейного лікаря телефоном, який прийняв рішення провести тестування на коронавірус. Результат виявився позитивним,
– зазначили представники лабораторії.

В медичному центрі також зазначили, що результат повинна підтвердити обласна лабораторія. 

Стан жінки стабільний, її доставили в Ужгород, в Закарпатську обласну інфекційну лікарню каретою швидкої допомоги.

Відомо, що чоловік знаходився на самоізоляції, проте жінка відвідала церкву 20 та 21 березня, відтак, кількість людей, які контактували з жінку – збільшується.

Ситуація з коронавірусом в Україні

  • В Україні станом на 23 березня зафіксовано 74 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей померли. Наразі коронавірус виявили в таких регіонах:
  • Київ – 29 випадків;
  • Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужання);
  • Київська область – 5 випадків;
  • Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);
  • Житомирська область - 2 випадки (1 летальний);
  • Дніпропетровська область – 2 випадки;
  • Львівська область – 2 випадки;
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Черкаська область – 1 випадок;
  • Закарпаття – 1 випадок.


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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини Закарпаття
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