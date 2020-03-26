На Житомирщині підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом

У Житомирські області на коронавірус захворіли ще двоє людей.

Два нових випадки захворювання Covid-19 зареєстровані в Житомирській області, це жителі міст Бердичів та Малин. Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

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В Бердичеві та Малині виявили нові зареєстровані випадки Covid-19. У обох випадках визначені контактні особи,

– повідомив Бунечко.

Що відомо про хворих

Перший хворий – житель Бердичева, якому 45 років.

Перед госпіталізацією хворому було зроблено швидкий тест, що не виявив коронавірус. Пацієнт був госпіталізований 23 березня в інфекційне відділення Бердичівської міської лікарні, до цього був на самоізоляції,

– розповів глава обладміністрації.

У Малині коронавірус виявили у чоловіка 56 років.

Надійшов у Малинську міську лікарню 25 березня, до цього спостерігався у приватного сімейного лікаря. На момент звернення до лікаря прояви хвороби не виявлялися. Через погіршення його стану спрямований в інфекційне відділення,

– розповів Бунечко.

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