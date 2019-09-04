Надлишок сну та його дефіцит – небезпечні: чим вони загрожують

У будні дні людям часто не вистачає часу на звичні справи/роботу/навчання, тож сон може здаватися розкішшю. А от у вихідні вони намагаються компенсувати кількість годин сну.

Американські вчені-кардіологи стверджують, що надлишок і недолік сну підвищують ризик виникнення інфаркту, пише ScienceDaily.

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Лікарі провели аналіз даних 461 тисячі осіб віком від 40 до 69 років.

Експеримент показав, що надмірний сон тривалістю понад 9 годин збільшує ризик появи інфаркту на 34%. У той час недостатній сон, тривалість якого менш як 6 годин, підвищує цей ризик на 20%.

Враховуючи 30 інших факторів – зокрема, будова тіла, фізична активність, соціально-економічний статус та психічне здоров'я — вони виявили, що тривалість сну сама по собі впливає на ризик серцевого нападу, незалежно від інших факторів.

Чим більш сон людей був за межами 6 – 9 годин, тим збільшувався ризик інфаркту.

Наприклад, люди, які спали п’ять годин, мали на 52% вищий ризик серцевого нападу, ніж ті, хто спав 7 – 8. А ті люди, які спали 10 годин вночі, цей ризик збільшувався вдвічі.

Дефіцит сну може вплинути на артерії або ендотелій (внутрішній шар клітин), на розвиток кісткового мозку запальних клітин, але також призвести до неправильного прийому їжі (що може вплинути на вагу і, таким чином, – на серце). Надлишок сну також може посилити запалення в організмі, що також пов’язано з серцево-судинними захворюваннями.

Вони відзначили, що дотримання режиму сну, що триває щодня шість-дев'ять годин, зменшує небезпеку виникнення серцево-судинних захворювань на 18%. Це стосується людей, які мають генетичну схильність.

Щоб знизити ризик серцево-судинних хвороб потрібно дотримуватися здорового сну, правильного харчування та відмовитися від куріння.

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