НАН зробив прогноз поширення коронавірусу на наступні тижні

Статистичні дані про поширення COVID-19 в Україні прогнозують оптимістичний сценарій розвитку епідемії. Так, вже з наступного тижня епідемія піде на спад, втім ризики виникнення другої хвилі захворюваності все ще високі.

Про це розповів координатор робочої групи з математичного моделювання COVID-19, заступник директора Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ Ігор Бровченко, пише Інтерфакс-Україна.

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В цілому статистичні дані показують оптимістичний сценарій розвитку епідемії. Прогноз на наступні тижні передбачає повільне згасання епідемії, хоча існують ризики другої хвилі COVID-19 при форсованому збільшенні соціальної активності населення,

– зазначив Бровечнко.

Оптимістичний прогноз свідчить про спад епідемії

За його словами, останнім часом в Україні фіксують "певну тенденцію до зменшення співвідношення нових випадків захворювання і випадків одужання".

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Статистика випадків наразі може бути неточною

У НАН також припустили, що з урахуванням безсимптомних випадків COVID-19, дані про смертність та загальну кількість хворих в Україні може бути в 3 – 5 вище, ніж про це повідомили офіційно.

Бровченко спрогнозував, що найближчим часом кількість людей, які одужали перевищить кількість хворих.

Важливо! За добу 27 травня в Україні на COVID-19 захворіли 477 осіб, 11 хворих померли, 444 – одужали.