Науковий прорив: створили універсальну донорську кров

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Cтворили універсальну донорську кров
Cтворили універсальну донорську кров / bma.org.uk

Канадські дослідники з Університету Британської Колумбії виявили ферменти, які можуть перетворювати донорську кров другої групи на універсальну.

Відкриття може кардинально змінити сферу донорства крові, пише видання Nature.

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Для успішного переливання донорської крові вона повинна бути сумісною з кров'ю пацієнта.

Але вченим вдалося зробити відкриття, завдяки якому можна отримувати універсальну донорську кров з крові другої групи.

Експерти виявили кишкові бактерії, які можуть виробляти ферменти, що змінюють групу крові. Вони виробляють два ензими, які видаляють антигени крові типу А, перетворюючи його на антиген-вільних клітин крові типу O.

Як підготуватися до донорства
Як підготуватися до донорства

Змінити групу можна тільки для крові другої групи, однак і це – значне досягнення.

Інші вчені насторожено ставляться до відкриття канадських дослідників, вони зазначають: експеримент потрібно повторити.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина дослідження
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