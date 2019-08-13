Науково доведено: вегетаріанство допоможе жити довше

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Користь вегетаріанства
Користь вегетаріанства / unsplash.com

Рослинне харчування знижує ризик серцево-судинних захворювань у людей середнього віку.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Американської кардіологічної асоціації. Раніше вчені вже дійшли висновку, що раціон, який складається з овочів, бобових, горіхів і цілозернових продуктів, зменшує ймовірність захворіти на серцеву недостатність на 40%. Вегетаріанська ж дієта знижує ризик смерті від серцевих захворювань на той же відсоток.

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Вчені зібрали дані 12 168 осіб середнього віку – вони брали участь в дослідженні ризику розвитку атеросклерозу з 1987 по 2016 рік. Результати показали, що ймовірність зіткнутися з серцево-судинним захворюванням (інфаркт міокарда, інсульт, серцева недостатність) на 16% менше у людей, які харчуються переважно рослинними продуктами.

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Серед тих, у кого в раціоні було найбільше рослинної їжі, була на 25% знижена смертність з усіх причин і на 32% – серцево-судинна смертність. При цьому повністю відмовлятися від продуктів тваринного походження необов'язково.

Головний науковий і медичний працівник Американської кардіологічної асоціації Маріелла Джесап не брала участі в дослідженні, але також зазначає, що раціон повинен не просто складатися з рослинної їжі, але і бути багатим поживними речовинами та не містити багато цукрів, натрію (солі), холестерину, насичених і трансжирів.

Рослина дієта зменшує ризик смерті на 32%
Рослина дієта зменшує ризик смерті на 32%

Наприклад, краще вибирати необроблені свіжі фрукти, овочі й злаки замість картоплі фрі та піци з цвітної капусти з сиром, які хоч і є рослинними, але мають низьку поживну цінність і насичені натрієм.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
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