Навіть куріння кількох сигарет на тиждень суттєво збільшує ризик передчасної смерті

Вчені з Клівленда встановили: що люди, які мало курять мають на 72% вищий ризик смерті в порівнянні з людьми, які зовсім не курять.

Таким чином, навіть "легке" куріння не можна вважати нешкідливим – безпечного рівня куріння не існує, йдеться в результатах дослідження.

Читайте також: Знайшли ефективний спосіб боротьби з нікотиновою залежністю

Клівлендські дослідники вирішили вивчити реальні ризики "легких" курців. До них вони віднесли людей, що курять не більше 15-50 сигарет на місяць. Їх дослідження продемонструвало, що такі курці насправді можуть зіткнутися з важкими наслідками своєї звички.



Навіть куріння в малих кількостях, завдає непоправну шкоду здоров'я

"У порівнянні з людьми, які взагалі ніколи не курили, цей тип курців мав на 72% вищий ризик смерті", – заявили автори роботи.

Вчені наполягають, що для підтримки здоров'я важливо виключити сигарети повністю, в яких би то не було кількостях.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.