Навіть куріння кількох сигарет на тиждень суттєво збільшує ризик передчасної смерті

348 Читать новость на русском
Навіть куріння кількох сигарет на тиждень суттєво збільшує ризик передчасної смерті
/ pixabay.com

Вчені з Клівленда встановили: що люди, які мало курять мають на 72% вищий ризик смерті в порівнянні з людьми, які зовсім не курять.

Таким чином, навіть "легке" куріння не можна вважати нешкідливим – безпечного рівня куріння не існує, йдеться в результатах дослідження. 

Читайте також: Знайшли ефективний спосіб боротьби з нікотиновою залежністю

Клівлендські дослідники вирішили вивчити реальні ризики "легких" курців. До них вони віднесли людей, що курять не більше 15-50 сигарет на місяць. Їх дослідження продемонструвало, що такі курці насправді можуть зіткнутися з важкими наслідками своєї звички.

Навіть куріння в малих кількостях, завдає непоправну шкоду здоров'я
Навіть куріння в малих кількостях, завдає непоправну шкоду здоров'я

"У порівнянні з людьми, які взагалі ніколи не курили, цей тип курців мав на 72% вищий ризик смерті", – заявили автори роботи.

Вчені наполягають, що для підтримки здоров'я важливо виключити сигарети повністю, в яких би то не було кількостях.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Що сталось у "Нафтогазі": чому глава НАК не може попрощатись із кріслом
сьогодні
5464
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Тютюн
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
сьогодні 19:41 Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
662
Як вилікувати захворювання спини без ліків
5 березня 21:00 Як вилікувати захворювання спини без ліків
Олександр Бевза 2084
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
4 березня 19:00 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 1845
Як вберегти людей від самогубства: поради психолога
3 березня 19:41 Як вберегти людей від самогубства: поради психолога
Катерина Петренко 3487
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
2 березня 12:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 3742
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук