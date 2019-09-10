Навіть один удар по голові може призвести до незворотних хвороб
З травмами голови найчастіше пов'язують багато спортивних та робітничих професій. Такі травми несуть численні ризики та побічні ефекти.
Навіть одна травма голови може викликати появу клубків тау-білка – ймовірної причини розвитку деменції і хвороби Альцгеймера, пише Science Translational Medicine.
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Міжнародна група вчених з Лондона та Швеції порівняла позитрон-емісійну томографію (ПЕТ) 21 добровольця, які мали травми голови, і 11 людей без травм.
Цей радіонуклідний томографічний метод дослідження, який дозволяє отримати тривимірну реконструкцію об'єкта всередині організму.
Вчені досліджували тау-білок, який виконує роль стабілізації клітинних структур. Тау-білок в основному зустрічається в нейронах.
При нейродегенеративних захворюваннях, наприклад, хвороби Альцгеймера, надмірно фосфорильований тау-білок перестає адекватно працювати і утворює нейрофібрилярні клубки.
Поряд зі скупченням іншого білка – бета-амілоїду, що утворює бляшки, – клубки тау-білка, як вважають, відіграють ключову роль в патології таких хвороб. Виявлення таких накопичень — маркер захворювання.
Навіть одна травма голови може призвести до накопичення тау-білків
При цьому досі невідомі точні механізми впливу цих білків, причини їх деформації і надлишкового відкладення.
Сканування ПЕТ показало, що у тих, хто отримував коли-небудь травму голови, було накопичення тау-білка в правій потиличній частці — задній частині мозку.
Ці накопичення вчені зафіксували незалежно від того, наскільки людина відновилася після травми, і простежувалися навіть у тих, хто постраждав кілька десятків років тому.
Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті та старечого недоумства.
Вперше такі скупчення зареєстровані у тих, хто мав травму голови лише один раз в житті.
Вчені вважають, що результати їхньої роботи повинні бути враховані при призначенні лікування постраждалих від ударів голови.
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