Найближчим часом Україну чекає пікове зростання хворих на COVID-19 – МОЗ

Україну вже найближчим часом чекає пікове зростання кількості хворих на коронавірус. Тому зараз МОЗ старається діяти превентивно та пропонує уряду ввести більш жорсткі Карантинні заходи.

Про це під час брифінгу розповів заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Дивіться також Ляшко вибачився за неправдиву інформацію про кількість хворих в Китаї

Ми будемо пропонувати і пропонуємо більш жорсткий карантин. Ми й надалі будемо обмежувати мобільність людей для того, щоб планово і без великих навантажень пройти пікове зростання хворих на коронавірус. Ми реально і детально вивчаємо ситуацію, яка відбувається у країнах Євросоюзу. Ми прогнозуємо, що найближчим часом нас очікує пікове зростання коронавірусної хвороби на території України,

– наголосив він.

Водночас, Ляшко додав, що сил одних лише державних органів не вистачить, люди повинні самі дотримуватися самоорганізації.

За підрахунками МОЗ, за допомогою введення додаткових заходів щодо ізоляції та обмеження мобільності Україна зможе значно зменшити кількість критичних випадків і летальних наслідків, спричинених COVID-19.

Коронавірус в Україні та карантин: основне

Станом на 3 квітня в Україні зафіксували 942 випадки зараження коронавірусом. Померли 23 людей, одужали – 19.

Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій та Тернопільській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

Окрім того, надалі в Україні вводитимуть набагато суворіші карантинні обмеження для населення. Серед них – масковий режим, заборона на відвідини парків і зон відпочинку (є виключення), переміщення групою осіб тощо.



Що заборонили на час карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу