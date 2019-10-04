Найпоширеніші міфи про догляд за красою, які варто забути

Кожен хоче добре виглядати та має свої ритуали по догляду за красою. Але цей процес не такий простий, як здається й оповитий багатьма міфами.

Дерматолог Світлана Якубовська розповіла про найпоширеніші з них.

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Міф 1: Дорога косметика краща, ніж дешева.

Насправді, є "погані" засоби, які не працюють і "хороші", які працюють у всіх цінових категоріях і у всіх виробників. І часто витрачати менше на косметику – не завжди шкодить шкірі, як і витрачати більше – не обов'язково допоможе їй.

Міф 2: Якщо у вас суха шкіра, треба пити багато води.

Якби це було дійсно так, то проблем з сухістю шкіри і людей з сухою шкірою стало б значно менше. І якщо ми подивимося на це з наукової, доказової бази, то насправді зв'язок між станом шкіри та кількістю випитої води так і не доведена, як і не доведена необхідність випивати саме 2 літри на день.

Міф 3: Можна відновити пошкоджене волосся.

Волосся – "мертві" структури. І все численні чудо-засоби (бальзами, маски тощо) здатні дещо поліпшити їх стан, зовнішній вигляд тощо. Але при постійному використанні. Припиняємо – отримуємо свої пошкоджене волосся.



Пошкоджене волосся неможливо відновити

Міф 4: Креми від целюліту працюють

Може бути ефект тільки разом з правильним харчуванням, фізичними навантаженнями, вмілими руками фахівця.

Міф 5: Натуральна косметика краще, ніж "хімічна"

Насправді, найкраще те, що підходить вашій шкірі! І саме до цього ви повинні прагнути: знайти відповідний вам продукт і бачити результат.

Міф 6: Шкіра "звикає" до косметики

Насправді, будь-який крем не може працювати вічно, а лише настільки, наскільки може допомогти вашій шкірі. А її зовнішній вигляд не може поліпшуватися нескінченно.

Міф 7: Акне пройде самостійно

Ні, акне треба лікувати у підлітка, і тим більше у дорослого.

Міф 8: Вам потрібен один суперінгредієнт (чудо-крем) і ви знайдете красу і вічну молодість

Стан вашої шкіри – це ваші зусилля, щоденна рутина і цілий комплекс інгредієнтів і речовин. Кислоти, ретиноїди, пептиди та багато інших компонентів. Жоден з них поодинці не задовольнить всі потреби, особливо вікові.

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