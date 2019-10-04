Найпоширеніші міфи про догляд за красою, які варто забути
Кожен хоче добре виглядати та має свої ритуали по догляду за красою. Але цей процес не такий простий, як здається й оповитий багатьма міфами.
Дерматолог Світлана Якубовська розповіла про найпоширеніші з них.
Читайте також: Атопічний дерматит: що не можна робити при поширеній хворобі шкіри
Міф 1: Дорога косметика краща, ніж дешева.
Насправді, є "погані" засоби, які не працюють і "хороші", які працюють у всіх цінових категоріях і у всіх виробників. І часто витрачати менше на косметику – не завжди шкодить шкірі, як і витрачати більше – не обов'язково допоможе їй.
Міф 2: Якщо у вас суха шкіра, треба пити багато води.
Якби це було дійсно так, то проблем з сухістю шкіри і людей з сухою шкірою стало б значно менше. І якщо ми подивимося на це з наукової, доказової бази, то насправді зв'язок між станом шкіри та кількістю випитої води так і не доведена, як і не доведена необхідність випивати саме 2 літри на день.
Міф 3: Можна відновити пошкоджене волосся.
Волосся – "мертві" структури. І все численні чудо-засоби (бальзами, маски тощо) здатні дещо поліпшити їх стан, зовнішній вигляд тощо. Але при постійному використанні. Припиняємо – отримуємо свої пошкоджене волосся.
Пошкоджене волосся неможливо відновити
Міф 4: Креми від целюліту працюють
Може бути ефект тільки разом з правильним харчуванням, фізичними навантаженнями, вмілими руками фахівця.
Міф 5: Натуральна косметика краще, ніж "хімічна"
Насправді, найкраще те, що підходить вашій шкірі! І саме до цього ви повинні прагнути: знайти відповідний вам продукт і бачити результат.
Міф 6: Шкіра "звикає" до косметики
Насправді, будь-який крем не може працювати вічно, а лише настільки, наскільки може допомогти вашій шкірі. А її зовнішній вигляд не може поліпшуватися нескінченно.
Міф 7: Акне пройде самостійно
Ні, акне треба лікувати у підлітка, і тим більше у дорослого.
Міф 8: Вам потрібен один суперінгредієнт (чудо-крем) і ви знайдете красу і вічну молодість
Стан вашої шкіри – це ваші зусилля, щоденна рутина і цілий комплекс інгредієнтів і речовин. Кислоти, ретиноїди, пептиди та багато інших компонентів. Жоден з них поодинці не задовольнить всі потреби, особливо вікові.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.