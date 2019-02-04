Найпоширеніші види раку у жінок та чоловіків в Україні: перелік

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Найпоширеніші види раку у жінок та чоловіків
Найпоширеніші види раку у жінок та чоловіків / thedoctorweighsin.com

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку. За кількістю смертей від онкозахворювань Україна посідає друге місце (після Росії). Рак забирає життя 22% українців працездатного віку. На розвиток небезпечної хвороби впливає стать та вік людини.

Онкохірург, завідувач відділення онкології МС "Добробут" Кирило Бурмич в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 зазначив, що чоловіки та жінки хворіють на різні види раку.

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Національний канцер-регістр на 2016 рік назвав найпоширеніші онкологічні форми злоякісних новоутворень. Згідно з переліком, у чоловіків найпоширеніший рак трахеї, бронхів, легень. Жінки найчастіше хворіють на рак молочної залози.

Найпоширеніші онкозахворювання у чоловіків

1 місце – трахея, бронхи, легені;
2 місце – передміхурова залоза;
3 місце – шлунок;
4 місце – ободова кишка;
5 місце – пряма кишка;
6 місце – сечовий міхур;
7 місце – нирки;
8 місце – підшлункова залоза;
9 місце – глотка;
10 місце – гортань.

У чоловіків найпоширеніший рак трахеї, бронхів, легень
У чоловіків найпоширеніший рак трахеї, бронхів, легень

Перелік видів раку, які найчастіше зустрічають у жінок

1 місце – молочна залоза;
2 місце – тіло матки;
3 місце – ободова кишка;
4 місце – шийка матки;
5 місце – пряма кишка;
6 місце – яєчники;
7 місце – шлунок;
8 місце – трахея, бронхи, легені;
9 місце – щитоподібна залоза;
10 місце – підшлункова залоза.

Жінки найчастіше хворіють на рак молочної залози
Жінки найчастіше хворіють на рак молочної залози

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Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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