Найпоширеніші види раку у жінок та чоловіків в Україні: перелік

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку. За кількістю смертей від онкозахворювань Україна посідає друге місце (після Росії). Рак забирає життя 22% українців працездатного віку. На розвиток небезпечної хвороби впливає стать та вік людини.

Онкохірург, завідувач відділення онкології МС "Добробут" Кирило Бурмич в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 зазначив, що чоловіки та жінки хворіють на різні види раку. Читайте також: Як не захворіти на рак: поради провідного онколога Національний канцер-регістр на 2016 рік назвав найпоширеніші онкологічні форми злоякісних новоутворень. Згідно з переліком, у чоловіків найпоширеніший рак трахеї, бронхів, легень. Жінки найчастіше хворіють на рак молочної залози. Найпоширеніші онкозахворювання у чоловіків 1 місце – трахея, бронхи, легені;

2 місце – передміхурова залоза;

3 місце – шлунок;

4 місце – ободова кишка;

5 місце – пряма кишка;

6 місце – сечовий міхур;

7 місце – нирки;

8 місце – підшлункова залоза;

9 місце – глотка;

10 місце – гортань.

У чоловіків найпоширеніший рак трахеї, бронхів, легень Перелік видів раку, які найчастіше зустрічають у жінок 1 місце – молочна залоза;

2 місце – тіло матки;

3 місце – ободова кишка;

4 місце – шийка матки;

5 місце – пряма кишка;

6 місце – яєчники;

7 місце – шлунок;

8 місце – трахея, бронхи, легені;

9 місце – щитоподібна залоза;

10 місце – підшлункова залоза.

Жінки найчастіше хворіють на рак молочної залози Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.