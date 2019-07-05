Назвали 7 основних ознак здорового серця
Команда дослідників з Пенсильванського університету перевірила "просту сімку" (Simple 7) показників здоров'я, визначених Американською кардіологічною асоціацією, на здатність передбачати ймовірність хвороб.
Вчені використовували дані 74 701 дорослої особи з дослідження Kailuan. На початку учасники заповнювали анкети про здоров'я, тричі проходили клінічні випробування і здавали лабораторні аналізи протягом перших чотирьох років. Потім протягом п'яти років за ними стежили та реєстрували нові випадки серцево-судинних захворювань.
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На підставі зібраних даних кожному присвоїли низький, середній і високий бал серцево-судинного здоров'я. Виявилося, тільки близько 19% учасників отримали високий бал. У цих людей імовірність розвитку серцевих захворювань в наступні п'ять років була на 79% нижче, ніж у тих, хто отримав низький бал.
Крім того, було виявлено, що поліпшення показників з плином часу було пов'язано зі зниженням ризику захворювань навіть у людей з поганим станом серця і судин, зазначеним на початку.
При цьому ніякої показник не грав головній ролі. Всі вони вносили приблизно рівний внесок в загальний стан учасників. За словами авторів роботи, всі сім показників на хорошому рівні зустрічаються лише у 2% людей на Землі.
Показники здорового серця
- куріння (в ідеалі – нульовий досвід куріння);
- фізична активність (150 хв/тиждень. Помірних фізичних вправ понад 75 хв/тиждень);
- індекс маси тіла (менше 25 кг/м²);
- харчування (в ідеалі повинно відповідати антигіпертензивній дієті DASH);
- артеріальний тиск (в ідеалі на рівні 120 / <80 мм рт. ст.);
- вміст холестерину в крові (в ідеалі на рівні менше 200 мг/дл);
- рівень глюкози в крові натщесерце (в ідеалі менше 100 мг/дл).
Для здорового серця важливі фізичні навантаження
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