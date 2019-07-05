Назвали 7 основних ознак здорового серця

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Ознаки здорового серця
Ознаки здорового серця / pixabay.com

Команда дослідників з Пенсильванського університету перевірила "просту сімку" (Simple 7) показників здоров'я, визначених Американською кардіологічною асоціацією, на здатність передбачати ймовірність хвороб.

Вчені використовували дані 74 701 дорослої особи з дослідження Kailuan. На початку учасники заповнювали анкети про здоров'я, тричі проходили клінічні випробування і здавали лабораторні аналізи протягом перших чотирьох років. Потім протягом п'яти років за ними стежили та реєстрували нові випадки серцево-судинних захворювань.

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На підставі зібраних даних кожному присвоїли низький, середній і високий бал серцево-судинного здоров'я. Виявилося, тільки близько 19% учасників отримали високий бал. У цих людей імовірність розвитку серцевих захворювань в наступні п'ять років була на 79% нижче, ніж у тих, хто отримав низький бал.

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Крім того, було виявлено, що поліпшення показників з плином часу було пов'язано зі зниженням ризику захворювань навіть у людей з поганим станом серця і судин, зазначеним на початку.

При цьому ніякої показник не грав головній ролі. Всі вони вносили приблизно рівний внесок в загальний стан учасників. За словами авторів роботи, всі сім показників на хорошому рівні зустрічаються лише у 2% людей на Землі.

Показники здорового серця

  1. куріння (в ідеалі – нульовий досвід куріння);
  2. фізична активність (150 хв/тиждень. Помірних фізичних вправ понад 75 хв/тиждень);
  3. індекс маси тіла (менше 25 кг/м²);
  4. харчування (в ідеалі повинно відповідати антигіпертензивній дієті DASH);
  5. артеріальний тиск (в ідеалі на рівні 120 / <80 мм рт. ст.);
  6. вміст холестерину в крові (в ідеалі на рівні менше 200 мг/дл);
  7. рівень глюкози в крові натщесерце (в ідеалі менше 100 мг/дл).

Для здорового серця важливі фізичні навантаження
Для здорового серця важливі фізичні навантаження

 
DASH – що це?
Це дієта, в основі якої лежить вживання фруктів, овочів, горіхів, цільного зерна, домашньої птиці, риби та нежирних молочних продуктів при одночасному зниженні споживання солі, червоного м'яса, кондитерських виробів і солодких напоїв. Ця система харчування схожа на середземноморську дієту, але відрізняється рекомендацією вживати молочні продукти й виключити алкоголь.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Медицина Серцево-судинні захворювання Профілактика захворювань
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