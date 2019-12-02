Назвали хворобу, яка пришвидшує старіння, незалежно від віку
Теломери – вважають індикаторами старості, але у хворих вони скорочуються неважно від віку. Дослідження може стати початком створення тесту для діагностики та стеження за розвитком хвороби.
Група вчених з Мексики довела що скорочення теломерів (індикаторів старості) має зв’язок із розвитком Хвороби Гентінгтона.
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Теломери, які являють собою своєрідні "наконечники" хромосом, їх також асоціюють з біологічним віком.
Як проходило дослідження
В дослідженні взяли участь 206 людей, з яких 106 були здоровими, а друга група учасників – мали захворювання Гентінгтона.
Хвороба Гентінгтона – це руйнівне нейродегенеративне захворювання. Шанси, що носій передасть його кому-небудь зі своїх дітей, рівні 50%.
Хвороба Гентінгтона – одна з найпоширеніших неврологічних хвороб, викликаних мутацією одного гена. Риси цього захворювання відкладення білкового агрегату в нервових клітинах - притаманні хвороби Альцгеймера і хвороби Паркінсона.
Хвороба порушує психічне здоров’я, когнітивні і моторні функції
Показово, що серед учасників дослідження у 71 людини були клінічні прояви хвороби, а у решти 35 осіб – не спостерігали жодних симптомів.
Така вибірка дозволила вченим відстежити особливості стану тепломір в організмі.
У здорових людей контрольної групи, а також у добровольців з діагнозом без зовнішніх ознак, довжина тепломірів суттєво не відрізнялася.
При цьому у пацієнтів з прогресуючою хворобою, теломери були в середньому в півтора рази коротшими.
Теломери містять в собі близько 90 % ДНК клітини
Важливим є той факт, що їх скорочення не було пов’язаним з віком пацієнтів.
Роль теломерів
Вчені припустили, що скорочення довжини тепломір відбувається в клітинних змінах організму, а не через наявність генетичної мутації.
Дослідники планують перевірити таку гіпотезу в наступних етапах дослідження.
Висновки вказують на те, що скорочення тепломір може стати біомаркером діагностики і перебігу хвороби Гентінгтона.
Поки захворювання невиліковне, проявляється в людей середнього та похилого віку, впливає на психічне здоров’я, когнітивні і моторні функції.
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