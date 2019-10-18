Назвали неочікувану причину передчасного старіння

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Чому люди старіють передчасно
Чому люди старіють передчасно / pixabay.com

Нещодавно вчені виявили ще один фактор передчасного старіння.

Нові дослідження вчених з Гарвардської медичної школи свідчать, що надмірна активність мозку прискорює його старіння.

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Показово, що раніше вважалось, що чим активніша робота мозку, тим довше зберігається його молодість, що досить логічно. Адже разом зі старінням мозкова активність знижується.

Висока активність мозку зменшує тривалість життя

Однак, тепер реальність постала іншою: коли діяльність нервової системи гіперактивна, це провокує старіння мозку, а відтак, знижує і тривалість життя.

Дослідники вивчали тканини мозку сотень померлих людей та виявили, що ті, хто прожив 90-100 років, мали меншу нервову активність, а ті люди, які померли у 70 – високу.

Механізм, відповідальний за збудження мозку, має зв’язок з механізмом, що контролює обмін речовин та пов’язаний з тривалістю життя.

Такий зв’язок діяльності нервової системи та довголіття є абсолютною несподіванкою для вчених. Тому, вчені вирішили провести додаткові дослідження і таки знайшли підтвердження теорії.

Поки рано говорити про рекомендації для людей, та вчені зауважують, що йога та медитація таки є ефективними та необхідними методиками, що допомагають розслабитися та мають гарний вплив на нейронну активність.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Мозок Здорове життя дослідження
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