Назвали неочікувану умову довголіття

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Назвали неочікувану умову довголіття
Назвали неочікувану умову довголіття / assets.entrepreneur.com

Люди, у яких є мета, жили довше та мали міцніше здоров’я, ніж ті, які не бачили сенсу у своєму існуванні.

Вчені з університету Мічигану провели масштабне дослідження, в якому брали участь люди старше 50 років, пише журнал JAMA Netw Open.

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Загалом у дослідженні взяли участь майже 7 тисяч людей.

Під час опитування дослідники, зокрема, визначали, чи є у людини мета в житті й наскільки вона сильна (кінцеве ранжування варіювалося від одного до шести). З усіх учасників 4016 (57,5%) – жінки.

З 2006 по 2010 рік автори стежили за благополуччям добровольців. За цей час померло 776 осіб. Психологи співвідносили смерть і її причини з силою життєвих цілей померлих. При цьому вони враховували такі фактори, як стать, вік, сімейний стан, раса, рівень освіти, шкідливі звички та інші.

Серед тих, хто мав життєві цілі, померло 17 осіб, в той час як в групі з найнижчою мотивацією померло 83 людини.

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Дослідження показує: у людей, які мали чітку мету навіть після виходу на пенсію, спостерігалися нижчий ризик смерті та міцніше здоров’я. У той час у людей без поставленої мети у житті збільшувалися ризики серцевих хвороб, захворювань крові, а також погіршувалося травлення.

За словами дослідників, це відбувається через те, що при наявності мети організм акумулює всі сили на її реалізацію.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія дослідження Довголіття
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