Назвали причину смерті мільйонів людей до 2050 року

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Назвали причину смерті мільйонів людей до 2050 року
Назвали причину смерті мільйонів людей до 2050 року / bloomberg.com

Річки по всьому світу мають високий рівень вмісту антибіотиків. Тому вчені прогнозують, що ці ліки до 2050 року можуть вбити мільйон людей.

Вчені з Йоркського університету вивчили зразки річок, які протікають на територіях 72 країн, пише Independent.

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Вони вивчили на вміст 14 широко використовуваних антибіотиків.

Сліди антибіотиків експерти виявили у 65 з 72 річок.

За переконанням дослідників, найбільш несприятлива ситуація є в країнах Азії і Африки. Зокрема, у Бангладеші концентрація антибіотиків в річці перевищує допустимий рівень в 300 разів.

Як антибіотики потрапляють у річки? Залишки антибіотиків потрапляють у водні артерії по каналізації разом з відходами. 

Це, за прогнозуванням побоюються вчені, може призвести до зародження "супербактерій", які будуть стійкі до впливу ліків. А це може призвести до смерті мільйонів людей до 2050 року.

Вчені спостерігали за концентрацію метформіну – препарату, що використовується для лікування діабету – близько 500 нанограмів на літр.

Якщо людина випила б два літри цієї води, то вона отримала б мільйонну добову дозу препарату.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Лікування Ліки
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