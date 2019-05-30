Назвали причину смерті мільйонів людей до 2050 року

Річки по всьому світу мають високий рівень вмісту антибіотиків. Тому вчені прогнозують, що ці ліки до 2050 року можуть вбити мільйон людей.

Вчені з Йоркського університету вивчили зразки річок, які протікають на територіях 72 країн, пише Independent.

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Вони вивчили на вміст 14 широко використовуваних антибіотиків.

Сліди антибіотиків експерти виявили у 65 з 72 річок.

За переконанням дослідників, найбільш несприятлива ситуація є в країнах Азії і Африки. Зокрема, у Бангладеші концентрація антибіотиків в річці перевищує допустимий рівень в 300 разів.

Як антибіотики потрапляють у річки? Залишки антибіотиків потрапляють у водні артерії по каналізації разом з відходами.

Це, за прогнозуванням побоюються вчені, може призвести до зародження "супербактерій", які будуть стійкі до впливу ліків. А це може призвести до смерті мільйонів людей до 2050 року.

Вчені спостерігали за концентрацію метформіну – препарату, що використовується для лікування діабету – близько 500 нанограмів на літр.

Якщо людина випила б два літри цієї води, то вона отримала б мільйонну добову дозу препарату.

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