Назвали причину, яка на 70% збільшує ризики раку

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Ризики ракових захворювань
Ризики ракових захворювань / doctissimo.fr

За здоров’ям учасників експерименту спостерігали впродовж 18 років. Вчені назвали ризики конкретних онкологічних захворювань.

Дослідники із Бергенського університету (Норвегія) проаналізували дані 220 тисяч людей, за якими в середньому спостерігали впродовж 18 років. Вчені оцінили наслідки ожиріння і надмірної ваги у віці до 40 років. Індекс маси тіла добровольців був понад 25 і 30.

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За період спостереження діагностували майже 28 тисяч випадків раку з яких 35% були пов’язані з ожирінням. Якщо у людей спостерігалася надмірна маса тіла, то й ризики підвищувалися від 15% до 70%.

Так, на 70% підвищувався ризик раку ендометрій, на 58% раку нирок у чоловіків, на 29% раку товстої кишки у чоловіків, а також на 15% у чоловіків та жінок для всіх типів пухлин.


Надмірна вага на 70% збільшує ризики раку

У добровольців другої групи з індексом маси тіла понад 30, загальні ризики раку підвищувалися на 64% у чоловіків і на 48% у жінок.

Надмірна маса тіла пов’язана з підвищеними ризиками раку молочної залози, ендометрій, раку товстої кишки й нирково-клітинного раку, свідчать спостереження.

Автори підкреслюють важливість профілактики ожиріння для зниження ризиків онкологічних захворювань.

Важливо скоригувати спосіб життя, однак, справа не лише в дієтах. Зокрема, дослідження американських вчених доводять, що безсонні ночі змушують споживати більше жирної їжі.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Медицина Онкозахворювання
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