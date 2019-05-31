Назвали продукти, які збільшують ризик смерті на 62%

701 Читать новость на русском
Які продукти збільшують ризик смерті на 62%
Які продукти збільшують ризик смерті на 62% / unsplash.com

Вчені довели, що регулярне вживання в їжу продуктів з високим ступенем переробки підвищує ризик передчасної смерті від інсульту і серцевого нападу.

Мова йде про чипси, пластівці, готові страви, газовану воду, пише BMJ.

Читайте також: Як знизити ризик розвитку раку у 16 разів: відповідь вчених

Ультраоброблені продукти зазвичай продаються "готовими до вживання" в упаковці з промисловими речовинами, такими як консерванти та підсолоджувачі.

Французькі вчені вважають, що такі страви підвищують ризик отримати інсульт на 12%.

via GIPHY

З'ясувалося, що якщо люди часто вживають готові страви (будь-які чипси й солодощі, а також газовані напої), то у них частіше виникають серцево-судинні хвороби.

Вживання більш як 4 порцій подібних продуктів в день збільшує ймовірність передчасної смерті більш ніж на 60%.

Експерти вважають, що ультраоброблені продукти викликають почуття голоду і призводять до ожиріння. Зайва вага, у свою чергу, пов'язана з проблемами серця і передчасною смертю.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Найменшу у світі новонароджену дівчинку виписали з лікарні – фото і відео
сьогодні
1459
Теги: дослідження Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
17 травня 19:00 Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
Олександр Бевза 4046
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня 13:59 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 5520
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 955
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3769
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 7284
Новини
Більше новин
Залиште відгук