Назвали простий, але дієвий секрет щастя

Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі знайшли секрет щастя. Як виявилося, все набагато простіше, ніж здається: якщо ви не хочете змінюватися протягом найближчих 10 років, то ваше життя стане щасливішим.

До такого висновку дослідників підштовхнули проведені дослідження, в рамках яких були проаналізовані відповіді людей, пише журнал Social Psychological and Personality Science.

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Вони розповіли про те, якими вони хочуть себе бачити через десятиліття. А вкінці експерименту учасники ще раз поділилися зі своїми відчуттями.

Експеримент показав, що ті, хто не хотіли змінюватися в кращу або гіршу сторону, були щасливіші в порівнянні з тими, хто бажали змін.

Фахівці стверджують, що причина цього може лежати в відсутності сильного розриву між своїм нинішнім і майбутнім "я". Завдяки цьому людині простіше планувати своє майбутнє.

Чим більше людина буде впевнена в тому, що з плином часу вона не зміниться, то тим більше вона буде задоволена своїм життям.

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