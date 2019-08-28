Назвали простий секрет довголіття

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Назвали простий секрет довголіття
Назвали простий секрет довголіття / centershealthcare.com

Поширене уявлення про те, що позитивний настрій продовжує життя, доведено у чимало наукових дослідженнях. Щоправда, до більшості таких робіт виникає безліч питань — від критеріїв відбору учасників до науковості методу, за допомогою якого автори вимірюють їх оптимізм.

Вчені з Бостона і Гарварду ще раз досліджували цю тему на двох великих вибірках, у сукупності кількість учасників дорівнювала 71 тисячі, інформує PNAS.

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У дослідженні взяли участь 69 тисяч жінок віком від 58 до 86 років та майже півтори тисячі чоловіків віком від 41 до 90 років.

Попри те, що рівень оптимізму у жінок та чоловіків вимірювали різними методами, результати обох досліджень добре взаємодіють один з одним.

Потім вчені підрахували, як бали на шкалі оптимізму пов'язані з шансом дожити до 85 років.

Найбільш оптимістичні жінки жили в середньому на 15% довше, ніж найбільш песимістичні, у чоловіків ця різниця склала близько 11%.

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Після цього дослідники по черзі включали у свою модель різні фактори: вік, сімейний стан, рівень освіти, стан здоров'я, а також вживання алкоголю, куріння та інші елементи способу життя.

Жінки-оптимісти мали на 50% більше шансів дожити до свого 85-річчя у порівнянні з песимістами.

У чоловіків цей показник сягнув 70%.

За словами вчених, "оптимізм діє як психологічний ресурс, який сприяє довголіттю". Але що саме дозволяє оптимістам жити довше, не може бути підтверджено дослідженням.

Найімовірніша гіпотеза – це вміння керувати стресом, який, згідно з серіями незалежних досліджень, якраз і завдає шкоди здоров'ю. Крім того, оптимісти в принципі ведуть більш здоровий спосіб життя. – вони частіше й активніше рухаються і більше займаються спортом.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Здорове життя Довголіття Психологія
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