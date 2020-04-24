Назвали простий спосіб, який допоможе діагностувати COVID-19 навіть вдома

Американський лікар, який працює з пацієнтами хворими на коронавірус розповів, як діагностувати захворювання на ранніх стадіях та запобігти розвитку смертельної пневмонії.

Американський лікар Річард Левітан написав колонку для The New York Times про те, чому COVID-19 може протікати безсимптомно – і в чому небезпека.

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Рівень насичення крові киснем у більшості пацієнтів з пневмонією від COVID був низьким, практично несумісним з життям – і при цьому вони спокійно продовжували сидіти в смартфоні, коли ми підключали їх до монітора,

– розповів Левітан.

Якщо в хворого на COVID-19 розвивається пневмонія, інфекція вражає повітряні мішки, але при цьому легені ще не наповнюються рідиною. Відповідно, пацієнт не відчуває задишки – і через це може не звернутися до лікаря.



Коронавірусна інфекція вражає легені / Фото Unsplash

Метод ранньої діагностики коронавірусу

Є спосіб ідентифікувати пацієнтів з пневмонією від COVID швидше і це не потребує тесту чи госпіталізації.

"Тиху гіпоксію" можна визначити за допомогою простого медичного девайса, який продають в більшості аптек – пульсоксиметра",

– зазначив Левітан.

Пульсоксиметр – це прилад для неінвазивного вимірювання рівня насичення киснем капілярної крові.

У використанні він не складніше термометра: пульоксиметр надягається на палець, і через пару секунд ви побачите на його екрані 2 цифри – рівень насичення крові киснем і пульс.

Поширена практика перевірки рівня насичення крові киснем за допомогою пульсометра – неважливо, чи будуть люди робити це вдома або звертатися до лікарів – може допомогти вчасно помічати відхилення від норми, діагностувати їх і фіксувати COVID-19 ще на ранній стадії.

Важливо: якщо ваш рівень кисню нижче норми (в нормі це 96% – 98%) – це не означає, що ви хворі на COVID-19. Але вам слід звернутися до сімейного лікаря та обговорити це з ним.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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