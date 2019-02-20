Назвали секрет щасливих стосунків

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Назвали секрет щасливих стосунків
Назвали секрет щасливих стосунків / stocksnap.io

Секрет сімейного щастя простий. У цьому впевнені вчені з університету Мічигану, які провели масштабне дослідження. Вони з’ясували, що найщасливіші пари ті, в яких люди абсолютно несхожі один на одного.

Експеримент, який почався ще у 2016 році, зібрав дані 2,5 тисячі гетеросексуальних пар, пише ResearchGate.

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Усі пари були одруженими протягом 20 років.

Учасників попросили протягом декількох років заповнювати анкету. Вони також вказували, що вони відчували, які емоції та почуття та давали оцінку відносинам. За словами вчених, такий спосіб опитування надійніший, ніж разове анкетування.

Дослідники з’ясували, що найбільше відносинами були задоволені пари, де характери партнерів сильно відрізнялися.

Найбільше відносинами були задоволені пари, де характери партнерів сильно відрізнялися
Найбільше відносинами були задоволені пари, де характери партнерів сильно відрізнялися​

За словами вчених, результати дослідження можуть застосовуватися під час розробки додатків і сайтів для знайомств. Більшість з них підбирають партнерів за принципом подібності, а не відмінності.

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Теги: Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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