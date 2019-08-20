Назвали шість головних ознак ігрової залежності
Дослідники вивчили поведінку людей, залежних від азартних ігор, і описали шість основних ознак цього розладу.
До вибірки потрапили 300 британців від 19 до 35 років, що проходили спеціалізоване лікування від ігрової залежності, пише British Journal of Psychiatry.
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У всіх учасників спостерігалися одні й ті ж симптоми. це:
- порушення сну
- депресивний стан
- тривожність
- низька самооцінка
- зловживання алкоголем
- супутні психічні розлади
Дослідники відзначили, що найбільш небезпечними для азартних людей стали онлайн-казино, де можна програти велику суму за лічені хвилини.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) включила в 11 версію міжнародної класифікації хвороб ігровий розлад.
Серед симптомів залежності від відеоігор – часті й тривалі ігрові сесії. Для гравця ігри стають життєвим пріоритетом, на догоду якому він готовий пожертвувати іншими справами.
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