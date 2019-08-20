Назвали шість головних ознак ігрової залежності

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Симптоми ігрової залежності
Симптоми ігрової залежності / unsplash.com

Дослідники вивчили поведінку людей, залежних від азартних ігор, і описали шість основних ознак цього розладу.

До вибірки потрапили 300 британців від 19 до 35 років, що проходили спеціалізоване лікування від ігрової залежності, пише British Journal of Psychiatry.

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У всіх учасників спостерігалися одні й ті ж симптоми. це:

  • порушення сну
  • депресивний стан
  • тривожність
  • низька самооцінка
  • зловживання алкоголем
  • супутні психічні розлади

Дослідники відзначили, що найбільш небезпечними для азартних людей стали онлайн-казино, де можна програти велику суму за лічені хвилини.

via GIPHY

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) включила в 11 версію міжнародної класифікації хвороб ігровий розлад.

Серед симптомів залежності від відеоігор – часті й тривалі ігрові сесії. Для гравця ігри стають життєвим пріоритетом, на догоду якому він готовий пожертвувати іншими справами.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Психологія
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