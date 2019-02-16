Назвали смертельну небезпеку алкоголю для жінок

548 Читать новость на русском
Назвали смертельну небезпеку алкоголю для жінок
Назвали смертельну небезпеку алкоголю для жінок / unsplash.com

Усі ми знаємо про шкоду алкоголю на організм людини. Австралійські вчені з Університету Фліндерса переконують, що споживання алкоголю може бути смертельно небезпечним саме для жінок, адже такі напої можуть викликати рак.

Вчені провели дослідження серед жінок. Воно показало, що більшість з них не знають, що довготривалий вплив спиртних напоїв пов'язаний з раком грудей, пише MedicalExpress.

Читайте також: Вживання яких популярних продуктів може призвести до передчасної смерті

Багато жінок під час опитувань заявляли, що алкоголь корисний: на їхню думку, в невеликих дозах він підтримує здоров'я серця.

via GIPHY

За словами вчених, не у всіх жінок, які споживають алкоголь розвивається рак грудей. Проте найбільш ризиковано вживати міцні напої жінкам від 45 до 64 років. Вони є в зоні найвищого ризику захворюваності на рак грудей.

З кожними 10 грамами алкоголю щодня ризик онкологічних захворювань грудей підвищується на 10%.

За даними Інституту раку, кожна – 7–8 жінка має проблеми з грудними залозами.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Нацвідбір на Євробачення-2019 від України: результати другого півфіналу
сьогодні
4898
Теги: Алкоголь Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
14 лютого 13:54 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
50117
Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
14 лютого 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 1264
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
13 лютого 17:30 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 1589
Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
12 лютого 14:00 Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
Олександр Бевза 2626
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 5098
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
6 лютого 16:00 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 8472
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук