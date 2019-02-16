Назвали смертельну небезпеку алкоголю для жінок

Усі ми знаємо про шкоду алкоголю на організм людини. Австралійські вчені з Університету Фліндерса переконують, що споживання алкоголю може бути смертельно небезпечним саме для жінок, адже такі напої можуть викликати рак.

Вчені провели дослідження серед жінок. Воно показало, що більшість з них не знають, що довготривалий вплив спиртних напоїв пов'язаний з раком грудей, пише MedicalExpress.

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Багато жінок під час опитувань заявляли, що алкоголь корисний: на їхню думку, в невеликих дозах він підтримує здоров'я серця.

За словами вчених, не у всіх жінок, які споживають алкоголь розвивається рак грудей. Проте найбільш ризиковано вживати міцні напої жінкам від 45 до 64 років. Вони є в зоні найвищого ризику захворюваності на рак грудей.

З кожними 10 грамами алкоголю щодня ризик онкологічних захворювань грудей підвищується на 10%.

За даними Інституту раку, кожна – 7–8 жінка має проблеми з грудними залозами.

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