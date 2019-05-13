Назвали спосіб, який знижує ризик серцевої недостатності на 40%

Вчені з медичної школи Уейк Форест дійшли до висновку, що дієта DASH знижує ризик розвитку серцевої недостатності на 40%. Цей спосіб, за словами експертів, є ефективнішим, ніж вживання ліків.

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – дієтологічний підхід до лікування гіпертонії) – це режим харчування, який розроблявся спеціально для зниження кров'яного тиску при гіпертонії.

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Щоб перевірити позитивний вплив DASH, фахівці вивчили дані за 13 років майже 4,5 тисячі людей з різних етнічних груп, пише MedicalXpress.

На початку дослідження вік учасників варіювався від 45 до 84 років, вони не мали серцево-судинних захворювань.

Добровольці відповідали на 120 питань про свої харчові звички, розміри порції і частоту вживання тих чи інших харчів і напоїв. Учасників розділили на п'ять груп, ґрунтуючись на тому, наскільки близько їх звички харчування відповідають дієті DASH.

DASH – що це? Це дієта, в основі якої лежить вживання фруктів, овочів, горіхів, цільного зерна, домашньої птиці, риби та нежирних молочних продуктів при одночасному зниженні споживання солі, червоного м'яса, кондитерських виробів і солодких напоїв. Ця система харчування схожа на середземноморську дієту, але відрізняється рекомендацією вживати молочні продукти й виключити алкоголь.

Ризик серцевої недостатності у п'яти групах не варіювався, але він істотно змінювався для людей віком до 75 років.

Експеримент показав, що люди з групи, яка була найбільш наближеною до дієти DASH, мали на 40% нижчий ризик розвитку хвороби, ніж люди з найменш відповідної до дієти групи.

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