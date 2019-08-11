Назвали запоруку довгого та якісного сну

Американські експерти виявили, що люди з оптимістичним настроєм мають менше проблем з якістю сну в порівнянні з песимістами.

Розальба Ернандес (Rosalba Hernandez) з Іллінойського університету в Урбані-Шампейн і її колеги вивчили зв'язок оптимістичного світогляду і якості сну, інформує Behavioral Medicine.

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Для визначення "рівня оптимізму" добровольці відповіли на 10 питань, за підсумками якого психологи могли встановити, який настрій переважає у них – позитивний чи негативний.

Підтвердженням їх висновків стали результати дослідження, яке охопило понад 3,5 тисячі осіб у віці від 32 років до 51 року.

Також вчені питали про тривалість і якість сну, а також наявність симптомів безсоння або денної сонливості. Крім того, в певний час доби учасники експерименту носили датчики активності.

Зіставивши отримані результати, вчені зробили висновок, що більш оптимістичний настрій, як правило, знижує частоту розладів сну

У людей, які вважали себе оптимістами, шанси добре виспатися були на 31% вище, ніж у більш песимістично налаштованих учасників.

Оптимістам також легше долати подібні розлади, перш за все, через підвищення стійкості до стресів.

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