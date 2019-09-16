Названо причини страху чоловіків перед лікарями

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Чоловіки відтягують похід в лікарню до останнього
Чоловіки відтягують похід в лікарню до останнього / alev.biz

Чоловіки рідше за жінок звертаються до лікаря за консультацією. Навіть якщо їм необхідна госпіталізація, вони теж не відразу погоджуються на неї. Справа в страху, мужності чи безвідповідальності?

Попередні дослідження вказують на те, що чоловіки сильніше відчувають біль. Та разом з тим, лікарі кажуть, що чоловіки рідше звертаються до фахівця за допомогою. 

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Опитування американських лікарів свідчить про те, що дві треті чоловіків відтягують похід до лікаря до останнього, ще 37% зізнались, що приховують свої симптоми від лікарів. 72% чоловіків кажуть, що краще займуться прибиранням чи іншими домашніми справами, ніж підуть в лікарню.

Лікарі зазначають, що часто чоловіки відмовляються від госпіталізації навіть у випадках серцевого нападу. 


Чоловіки готові терпіти біль

Причини тому – страх, синдром супергероя, і страх бути вразливими. 

"Як лікар первинної медичної допомоги, я думаю, що головна причина, по якій чоловіки уникають лікаря, це страх, – говорить доктор Тиша Роу. – Вони бояться почути поганий діагноз або отримати поганий результат лікування".

"Потім є синдром супергероя, який означає те, що чоловіки хочуть бачити себе завжди сильними й здатними впоратись з усім. Вони вважають похід до лікаря – слабкістю. І на останок – вразливість. Чоловіки не люблять бути вразливими", – зазначає доктор Роу.

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Лікарі вже давно помітили, що жінки куди відповідальніші в питаннях здоров'я.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Психологія
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