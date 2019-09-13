Не адреналін: виявили новий гормон стресу

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Не адреналін: виявили новий гормон стресу
Не адреналін: виявили новий гормон стресу / cnbc.com

Основним сигналом, що запускає реакцію "бий або біжи" – стану, при якому організм мобілізується для усунення загрози – може бути не адреналін, а гормон кісток.

При стані бий або біжи підвищується серцебиття, відбувається прилив енергії й тремтять кінцівки. Вчені з Медичного центру Ірвінга при Колумбійському університеті заявили, що у запуску цієї фізіологічної реакції відіграє гормон остеокальцин, пише Cell Metabolism.

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Він виділяється клітинами-остеобластами, і до сих пір вважалося, що його роль полягає лише в регуляції росту скелета.

Гормон остеокальцин забезпечує організм не тільки структурною підтримкою і захистом, а й виробляє клітини крові, бере участь в роботі імунітету і синтезує гормони.

Вчені піддавали мишей стресу при цьому вимірювали рівні різних гормонів. При цьому відзначалося різке збільшення кількості як адреналіну, так і остеокальцину.

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Інший експеримент над тваринами підтвердив, що після видалення кори надниркових залоз і штучного придушення її функцій, під час стресу у них підвищувався рівень остеокальцину: адреналін вони виробляти були нездатні.

Проте, миші демонстрували всі класичні ознаки реакції "бий або біжи". І навпаки, у тварин з пригніченим синтезом остеокальцину такої реакції не спостерігалося, попри високий рівень адреналіну.

Вчені зазначають, що потрібно провести більше досліджень, щоб додатково перевірити механізми реакції на стрес.

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Теги: Новини США Здоров'я Новини Здоров'я Лікування дослідження Стрес
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