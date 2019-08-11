Не більше двох чашок: кому варто обмежити споживання кави

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Кому варто обмежити споживання кави
Кому варто обмежити споживання кави / pexels.com

Кава – улюблений напій у всьому світі. Попри це, американські медики переконані: людям, які страждають від частих мігреней, потрібно обмежитися двома чашками кави в день.

Дослідники з Гарвардського університету проаналізували сотню учасників з епізодичною мігренню заповнювала електронні щоденники щоранку та ввечері, пише The American Journal of Medicine.

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Щодня учасники повідомляли про вживання кофеїнових напоїв, інших факторах способу життя та термінах та характеристиках кожного головного болю від мігрені.

Експеримент тривав 6 тижнів.

Протягом цього часу дослідники виявили, що при вживанні однієї – двох чашок кави ризик виникнення головного болю не підвищувався.

Натомість третя чашка кави збільшувала ризик появи головного болю на 30 – 40%.

via GIPHY

З кожною додатковою чашкою ймовірність того, що у людей почне боліти голова, зростає в кілька разів.

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Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Мозок
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