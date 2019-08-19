Не лічи ягнят: як звичні ритуали для сну можуть призвести до безсоння

227 Читать новость на русском
Як швидше заснути
Як швидше заснути / unsplash.com

Гігієна сну входить в усі стандартні рекомендації зі здорового способу життя. Але, виявляється, і з нею можна переборщити.

Ми краще засинаємо, коли нам комфортно. І зовсім нормально прагнути з ночі в ніч відтворити ті умови для сну, які нам подобаються. Комусь досить правильної обстановки в кімнаті. Комусь – особливої ​​пози, яка сприяє розслабленню, пише The Atlantic.

Читайте також: Як покращити сон: сучасні міжнародні рекомендації

А комусь необхідно почистити зуби, намаститись кремом або почитати книжку. Все це називають ритуалами для сну – ви напевно чули поради про те, що їх потрібно завести, якщо відчуваєте труднощі з засинанням.

via GIPHY

Однак у ритуалів є і зворотна сторона. Іноді люди занадто сильно до них прив'язуються і страждають від цього. Ось кілька прикладів.

Неможливість потрібним чином облаштувати своє спальне місце може спровокувати стресову реакцію. Занепокоєння через недотримання ритуалів надає збудливу дію на психіку, тому сон не приходить. І чим більше людина докладає зусиль, щоб влаштуватися зручніше, тим складніше вона засинає.

Багато ритуалів сну не фізіологічні. Наприклад, звичка спати на животі може з часом обернутися болем в спині, навіть якщо в молодому віці це не проявляється.

Ритуали перед сном заважають заснути
Ритуали перед сном заважають заснути

Три поради на випадок, якщо ви відчуваєте, що ритуали не допомагають заснути:

1. Вставати з ліжка, якщо не змогли заснути протягом 15 хвилин або прокинулися серед ночі. Це дозволяє зберегти асоціацію ліжка саме зі сном, а не з марними спробами заснути.

2. Не спати вдень у вихідні, намагаючись "надолужити" втрачений через безсоння сон в будні. Так більші шанси, що до вечора тіло саме потягне вас в ліжко, ігноруючи недотримання ритуалів.

3. Бути готовим до складнощів. Створення нової звички до сну займає від 8 до 12 тижнів, і закріпити її складніше, тому що безсоння деморалізує. Але це стане хорошою інвестицією в здоров'я.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Команда Зеленського оголосила конкурс на посади голів РДА у 6 областях
сьогодні
5036
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Психологія Сон
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
18 серпня 13:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 20271
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 серпня 16:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 9810
Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
17 серпня 08:43 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
Олександр Бевза 3410
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
16 серпня 21:40 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
25384
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
12 серпня 19:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 21836
Новини
Більше новин
Залиште відгук