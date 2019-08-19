Не лічи ягнят: як звичні ритуали для сну можуть призвести до безсоння

Гігієна сну входить в усі стандартні рекомендації зі здорового способу життя. Але, виявляється, і з нею можна переборщити.

Ми краще засинаємо, коли нам комфортно. І зовсім нормально прагнути з ночі в ніч відтворити ті умови для сну, які нам подобаються. Комусь досить правильної обстановки в кімнаті. Комусь – особливої ​​пози, яка сприяє розслабленню, пише The Atlantic.

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А комусь необхідно почистити зуби, намаститись кремом або почитати книжку. Все це називають ритуалами для сну – ви напевно чули поради про те, що їх потрібно завести, якщо відчуваєте труднощі з засинанням.

Однак у ритуалів є і зворотна сторона. Іноді люди занадто сильно до них прив'язуються і страждають від цього. Ось кілька прикладів.

Неможливість потрібним чином облаштувати своє спальне місце може спровокувати стресову реакцію. Занепокоєння через недотримання ритуалів надає збудливу дію на психіку, тому сон не приходить. І чим більше людина докладає зусиль, щоб влаштуватися зручніше, тим складніше вона засинає.

Багато ритуалів сну не фізіологічні. Наприклад, звичка спати на животі може з часом обернутися болем в спині, навіть якщо в молодому віці це не проявляється.



Ритуали перед сном заважають заснути

Три поради на випадок, якщо ви відчуваєте, що ритуали не допомагають заснути:

1. Вставати з ліжка, якщо не змогли заснути протягом 15 хвилин або прокинулися серед ночі. Це дозволяє зберегти асоціацію ліжка саме зі сном, а не з марними спробами заснути.

2. Не спати вдень у вихідні, намагаючись "надолужити" втрачений через безсоння сон в будні. Так більші шанси, що до вечора тіло саме потягне вас в ліжко, ігноруючи недотримання ритуалів.

3. Бути готовим до складнощів. Створення нової звички до сну займає від 8 до 12 тижнів, і закріпити її складніше, тому що безсоння деморалізує. Але це стане хорошою інвестицією в здоров'я.

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