Не переїдайте: як правильно відмовлятися від їжі
Відмовляти людям інколи буває складно, адже ваша половинка/мама/бабуся готували весь день, а ви прийшли з роботи чи навчання, чи святкуєте важливу подію і не просите добавки. Так може скластися враження, що їжа несмачна або ж у вас проблеми зі здоров'ям.
Дієтолог Альбіна Комісарова порадила, що робити, щоб ваше "ні" не перетворилося на тривалу дискусію.
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1. Не потрібно заявляти про свою дієту, цим ви більше привернете увагу
2. Не сидіть з порожньою тарілкою
На будь-якому заході знайдеться щось, що вам з'їсти. Але якщо немає продуктів, які ви любите, то хоча б щось покладіть в тарілку, інакше буде здаватися, що ви оголосили голодування.
Під час застілля покладіть собі щось на тарілку
3. Не виправдуйтеся, чому ви щось не їсте
Не варто говорити
- "Мені не можна яловичину, я свої 75 грамів вже з'їла".
- "Ненавиджу рибу".
- "Молоко – це шкідливо, ви не знали?!"
- "Фу, майонез".
Натомість говоріть:
- "Спасибі, я вже наїлася".
- "Спасибі, я трохи пізніше візьму".
- "Так, звичайно, зараз це доїм".
- "Спасибі, обов'язково спробую".
- "Можна я візьму додому?" (Якщо справа стосується торта і тістечок)
Вас ніхто не зобов'язує їсти, але погодитися працює краще за заперечення. Ніхто не буде стежити, чи взяли ви те, що обіцяли.
4. Висловіть позитивну емоцію
Якщо варіантів відмовитися немає – день народження в офісі, мама / дитина пригощає і тд, то візьміть трохи й відразу висловіть емоцію "як смачно", тощо – це найкращий варіант.
Не потрібно одразу ж розповідати "ой, мені таке не можна", "доведеться їсти торт", "розпочну дієту з понеділка". Просто візьміть собі трохи та все.
Відмовитися від алкоголю найпростіше: будьте за кермом або говоріть, що вам не можна.
Не варто переїдати, якщо ви відчули, що наїлися.
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