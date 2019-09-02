Не переїдайте: як правильно відмовлятися від їжі

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Як правильно відмовлятися від їжі
Як правильно відмовлятися від їжі / la100bragado.com.ar

Відмовляти людям інколи буває складно, адже ваша половинка/мама/бабуся готували весь день, а ви прийшли з роботи чи навчання, чи святкуєте важливу подію і не просите добавки. Так може скластися враження, що їжа несмачна або ж у вас проблеми зі здоров'ям.

Дієтолог Альбіна Комісарова порадила, що робити, щоб ваше "ні" не перетворилося на тривалу дискусію.

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1. Не потрібно заявляти про свою дієту, цим ви більше привернете увагу

2. Не сидіть з порожньою тарілкою

На будь-якому заході знайдеться щось, що вам з'їсти. Але якщо немає продуктів, які ви любите, то хоча б щось покладіть в тарілку, інакше буде здаватися, що ви оголосили голодування.

Під час застілля покладіть собі щось на тарілку
Під час застілля покладіть собі щось на тарілку

3. Не виправдуйтеся, чому ви щось не їсте

Не варто говорити

  • "Мені не можна яловичину, я свої 75 грамів вже з'їла".
  • "Ненавиджу рибу".
  • "Молоко – це шкідливо, ви не знали?!"
  • "Фу, майонез".

Натомість говоріть:

  • "Спасибі, я вже наїлася".
  • "Спасибі, я трохи пізніше візьму".
  • "Так, звичайно, зараз це доїм".
  • "Спасибі, обов'язково спробую".
  • "Можна я візьму додому?" (Якщо справа стосується торта і тістечок)

Вас ніхто не зобов'язує їсти, але погодитися працює краще за заперечення. Ніхто не буде стежити, чи взяли ви те, що обіцяли.

4. Висловіть позитивну емоцію

Якщо варіантів відмовитися немає – день народження в офісі, мама / дитина пригощає і тд, то візьміть трохи й відразу висловіть емоцію "як смачно", тощо – це найкращий варіант.

via GIPHY

Не потрібно одразу ж розповідати "ой, мені таке не можна", "доведеться їсти торт", "розпочну дієту з понеділка". Просто візьміть собі трохи та все.

Відмовитися від алкоголю найпростіше: будьте за кермом або говоріть, що вам не можна.

Не варто переїдати, якщо ви відчули, що наїлися.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
Джерело: Здоров'я 24
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