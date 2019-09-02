Не переїдайте: як правильно відмовлятися від їжі

Відмовляти людям інколи буває складно, адже ваша половинка/мама/бабуся готували весь день, а ви прийшли з роботи чи навчання, чи святкуєте важливу подію і не просите добавки. Так може скластися враження, що їжа несмачна або ж у вас проблеми зі здоров'ям.

Дієтолог Альбіна Комісарова порадила, що робити, щоб ваше "ні" не перетворилося на тривалу дискусію.

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1. Не потрібно заявляти про свою дієту, цим ви більше привернете увагу

2. Не сидіть з порожньою тарілкою

На будь-якому заході знайдеться щось, що вам з'їсти. Але якщо немає продуктів, які ви любите, то хоча б щось покладіть в тарілку, інакше буде здаватися, що ви оголосили голодування.



Під час застілля покладіть собі щось на тарілку

3. Не виправдуйтеся, чому ви щось не їсте

Не варто говорити

"Мені не можна яловичину, я свої 75 грамів вже з'їла".

"Ненавиджу рибу".

"Молоко – це шкідливо, ви не знали?!"

"Фу, майонез".

Натомість говоріть:

"Спасибі, я вже наїлася".

"Спасибі, я трохи пізніше візьму".

"Так, звичайно, зараз це доїм".

"Спасибі, обов'язково спробую".

"Можна я візьму додому?" (Якщо справа стосується торта і тістечок)

Вас ніхто не зобов'язує їсти, але погодитися працює краще за заперечення. Ніхто не буде стежити, чи взяли ви те, що обіцяли.

4. Висловіть позитивну емоцію

Якщо варіантів відмовитися немає – день народження в офісі, мама / дитина пригощає і тд, то візьміть трохи й відразу висловіть емоцію "як смачно", тощо – це найкращий варіант.

Не потрібно одразу ж розповідати "ой, мені таке не можна", "доведеться їсти торт", "розпочну дієту з понеділка". Просто візьміть собі трохи та все.

Відмовитися від алкоголю найпростіше: будьте за кермом або говоріть, що вам не можна.

Не варто переїдати, якщо ви відчули, що наїлися.

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