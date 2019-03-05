Не рентген: назвали безпечніший спосіб, як перевірити здоров'я кісток

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Забудьте про рентген: який спосіб є безпечнішим
Забудьте про рентген: який спосіб є безпечнішим / energo-informative-medizin.ch

Лікарі рекомендують перевіряти стан здоров’я з допомогою рентгенівських променів раз на півроку-рік. Часто робити ці процедури не варто, оскільки вони можуть нашкодити здоров’ю.

Дослідники зі Школи остеопатичної медицини у Західній Вірджинії (США) запропонували оцінювати стан кісток за допомогою ультразвуку для діагностики остеопорозу, пише Medical News Today.

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Остеопороз – що це?
Це захворювання кісткової тканини, при якому її кількість значно зменшується. При остеопорозі у людини погіршується щільність кісток, вони стають крихкими. Зростає ризик виникнення переломів. Остеопороз не має жодних ознак.

Одне з останніх досліджень показало, що дані, отримані за допомогою ультразвукового сканування (ехографії), не мають суттєвої різниці від результатів сканування за допомогою рентгену.

Експерти переконують, що це один з кращих методів оцінки стану кістки.

Вчені: ехографія – це один з кращих методів оцінки стану кістки
Вчені: ехографія – це один з кращих методів оцінки стану кістки

За допомогою цієї процедури можна провести більше досліджень стану здоров’я кісток. Машина вимірює, як звукові хвилі проходять через кістку. Винахід є портативним і не передбачає ніякого опромінення.

Остеопороз вражає близько 200 мільйонів жінок через те, що у них кістки тонші, ніж у чоловіків. А ризик розвитку хвороби підвищується під час менопаузи, коли зменшується вміст гормону естрогену.

Найчастіше переломи виникають у стегнах, хребті й на зап'ястях.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань
Джерело: 24 Канал
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