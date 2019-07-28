Не солодкі напої: що найбільше руйнує зубну емаль

Твердження про те, що найбільше зубам шкодять звичайні солодкі напої, зруйнував швейцарський дослідник.

Наслідки ерозії зубної емалі можуть бути дуже болючими. Зокрема, зуби стають чутливими до незвичних температур. До того ж вони можуть змінювати колір.

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Професор Бернського університету Адріан Люссьє зазначає, що ерозія зубної емалі зустрічається все частіше, оскільки люди сьогодні споживають більше кислих харчових продуктів і напоїв.

Лікар-стоматолог Люссьє проаналізував у своєму дослідженні понад 100 напоїв, харчів та медикаментів, пише Tages-Anzeiger.

Для свого дослідження він використовував зуби, які збирали стоматологи. Вчений піддавав їх впливу напоїв та інших речовин протягом 2 хвилин. Результати показали: важливу роль відіграє рівень pH – він показує, наскільки кислотним або лужним є напій. Напої з низькими показниками шкодять зубам більше, але є й винятки: Червоне вино має відносно низький рівень pH, але при цьому менший ерозійний потенціал.

Напоєм з найбільшим" ерозійним потенціалом", що викликав в ході експерименту найбільше зниження твердості зубної емалі, став чай з гібіскусу.



Найсильніше руйнує зубну емаль чай з гібіскусу

Окрім цього, особливо негативно на стан зубів впливають солодкі газовані напої.

Активно впливають на зубну емаль також алкогольні напої та медикаменти. А от енергетичні напої менш шкідливі, але, проте, все одно мають високий ерозійний потенціал.

Незрозумілим залишається і те, чому деякі продукти є шкідливими. У випадку з чаєм з гібіскусу це, ймовірно, пов'язано з речовинами, що містяться в рослині.

Щодо пива, то дослідникам до кінця незрозуміло, чому напій не викликає ерозію. Ймовірно, це пов'язано з білками в пиві, але які саме з них викликають такий ефект, вчені не знають.

Ерозійний потенціал деяких напоїв можна легко компенсувати. Наприклад, в апельсиновий сік можна додати кальцій (як це поширено в США). Високий вміст кальцію пояснює так само і те, чому йогурти значно менш шкідливі, ніж, наприклад, солодкі газовані напої зі зниженим вмістом цукру.

Лікар також радить не чекати 30 хвилин після прийому їжі, щоб почистити зуби.

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