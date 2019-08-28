Небажана вагітність більше шкодить здоров'ю жінки, ніж аборт

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Небажана вагітність
Небажана вагітність / unsplash.com

Американські вчені встановили, що збереження небажаної вагітності й пологи небезпечніше для здоров'я жінок, ніж аборт.

Вчені вивчили дані 874 жінок, які хотіли зробити аборт з 2008 по 2010 роки. 328 з них перервали вагітність на першому триместрі, 383 – на другому, а 163 отримали відмову і народили дитину (дві з них померли відразу після пологів). Потім учасниць дослідження запитали про стан здоров'я, пише журнал Annals of Internal Medicine.

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20% жінок, що зробили аборт, стверджували, що нині їхнє здоров'я в задовільному або поганому стані. Серед тих, кому в аборті відмовили, таких було 27%.

Ті, хто не перервав небажану вагітність, страждають хронічними головними болями та мігренню на 29% частіше за тих, хто зробив аборт. Також у них на 49% частіше зустрічаються болі в суглобах.

Небажана вагітність шкодить здоров'ю жінки
Небажана вагітність шкодить здоров'ю жінки

Аборт не обов'язково небезпечний для жінок, а от відмова в ньому може принести шкоду. Часто можна почути аргумент, що обмеження абортів – це турбота про жіноче здоров'я, але наші дані цього не підтверджують,
– розповів провідний автор дослідження Лорен Ральф.

При цьому вчені визнають, що їх дослідження недостатньо повне, оскільки засноване на самостійних оцінках жінок-учасниць. Але автори впевнені, що це не сильно спотворює результати.

Ця наукова робота покликана показати, які наслідки може мати заборона абортів в деяких штатах Америки.

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Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Жіноче здоров’я Новини Здоров'я
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