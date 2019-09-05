Небезпечна хвороба "помолодшала" через епідемію ожиріння

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Небезпечна хвороба "помолодшала" через епідемію ожиріння
Небезпечна хвороба "помолодшала" через епідемію ожиріння / healthcarelinensg.com

Американські вчені виявили новий зв'язок у розвитку онкозахворювань та віку хворих –і з'ясували, що рак молодшає.

Експерти з Кейсовского університету Західного резервного району та Кейсовского багатопрофільного центру раку в Огайо проаналізували бази даних Національного інституту раку, пише журнал JAMA Network Open.

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Вони розділили онкозахворювання на 2 групи, які асоціюються та не асоціюються з ожирінням:

1) Рак товстої і прямої кишки (у поєднанні з колоректальний), молочної залози, матки, яєчників, жовчного міхура і супутніх органів, стравоходу, шлунка, печінки і її проток, підшлункової залози, нирок і мисок, щитовидної залози і множинна мієлома.

2) Рак легенів, головного мозку і меланома.

Види раку, які віднесли до першої групи, помолодшали: раніше вони частіше зустрічалися у пацієнтів старше 65 років.

Найбільше зміни торкнулися людей віком 50–64 років, а найменше – людей віком 20-49 років. Найбільше зросла кількість випадків раку, який пов'язаний з ожирінням.

Найбільше
Найбільше "помолодшання" раку торкнулося людей віком 50–64 років

Такі зміни, за висновком американських вчених, пов'язують з розвитком пандемії ожиріння.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування дослідження Онкозахворювання Ожиріння
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