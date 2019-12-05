Небезпечна робота: які хвороби може викликати сидячий спосіб життя

Все більше українців працюють в сидячому положенні. Втім навіть не здогадуються, як така робота впливає на їхнє здоров'я. Адже саме офісні працівники через малу активність заробляють більше захворювань, ніж вуличні робітники.

Журналістка Анна половину свого робочого дня проводить сидячи за комп'ютером. Дівчина зізнається, часто через завантаженість не може навіть очі від монітора відвести.

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"Зважаючи на завдання, робочий день буває різний. Буває, що і по 5-6 годин ти сидячи. Якщо в тебе горить дедлайн, колеги мене зрозуміють, то ти не встаєш. В мене один раз так було, коли писала один сюжет, потім одразу інший сюжет, в мене не було навіть можливості ні поїсти, ні щось випити", – розповіла журналістка Анна Брикова.

Повідомила, що під кінець робочого дня відчуває біль у м'язах. "В мої 25 років вже, в принципі і спина болить, і ноги болять. Хоча так немає бути", – додала журналістка.

Майже по вісім годин щодня українці сидять за своїм робочим столом. І це неабияк шкодить здоров'ю

Коли людина приймає сидяче положення тривалий час, то в неї переростягнуті м'язи спини. Особливо, якщо вона сидить за комп'ютером і не тримає поставу. У неї перенапружені грудні м'язи та дельта-подібні м'язи. Переростягнута передня поверхність стегна та скорочена задня,

– пояснив тренер Сергій Путсов.

"Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що люди, які більше свого часу проводять сидячи за робочим столом або просто недостатньо рухаючись, вони на 20-30% ризикують більше захворіти", – повідомила фахівець з професійного здоров'я та травматизму Антоніна Загроцька.



Сидяча робота

У людей, які ведуть малорухливий спосіб життя посилюється тривожність, уповільнюється обмін речовин та слабшають м’язи.

Недостатній рівень активності може привести до надлишкової ваги, до таких серйозних захворювань, як судинні захворювання і навіть рак,

– повідомила фахівець з професійного здоров'я та травматизму Антоніна Загроцька.

Та рецепт, як цьому запобігти, простий: кілька легких фізичних вправ. Робити їх можна навіть біля свого робочого місця. Головне не забувати повторювати їх кожні пів години. Додати ще коротку прогулянку у найближчому парку і ані болі у спині, ані інші офісні недуги страшними не будуть. Психологи ж кажуть, що руханки усім колективом ще й допоможуть подолати стрес.