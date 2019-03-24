Недієве самолікування: дієтолог вказала основні помилки
Більшість із нас нехтує регулярними візитами до лікаря, а коли вже справді виникають проблеми зі здоров'ям – займаються самолікуванням. Чому цього не варто робити та які міфи насправді недієві, читайте у статті.
Лікар-дієтолог наполегливо рекомендіє припинити це робити:
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- Чистити печінку, кишечник, жовчний міхур і виводити "шлаки і токсини";
- Здавати всі аналізи без перебору: кров, кал, УЗД, МРТ, щоб знайти причину зайвої ваги;
- Вірити в особливе лікувальне харчування при захворюваннях щитовидної залози;
- Піднімати імунітет імбиром, часником, лимоном, медом, горіхами;
- Вживати пробіотики, щоб вилікувати дисбактеріоз, а то треба почистити шкіру і поліпшити травлення;
- Проводити розвантажувальні дні на соках, щоб схуднути і відчувати себе легше;
- Уникати глютену і лактози, якщо ви здорові;
- Вірити, що ліки шкідливі, а БАДи корисні! Наприклад: Аквадетрим – хімія, вітамін D з iherb – суцільна користь;
- Пити БАДи, вітаміни, антиоксиданти від лікування всіх хвороб і "поліпшення самопочуття";
Не варто думати, що жменя вітамінів щодня може вилікувати вас від усіх хвороб
- Вважати, що "їжа вже не та" і ми не отримаємо з неї нічого корисного, тому що? Обов'язково пити вітамінки!
- Вигадувати тимчасові рамки для їжі: фрукти до 12 дня, картопля до 16;
- Досить, пити по 2-3 літри води в день, а ще соки, чаї, морси, супи, овочі і фрукти, з надією "очиститися і схуднути". Насправді наш організм працює не так;
- Бояться запивати їжу водою, а то шлунок розтягнеться і розбавити шлунковий сік, а їжа буде гнити;
- Піднімати гемоглобін яблуками і гранатовим соком;
- Думати, що сіль – шкідливо, а морська, гімалайська, рожева – корисно;
- Пити лляне масло, щоб отримати омега-3 і масу вітамінів та мінералів;
- Пити Л-карнітин, щоб швидше спалити жир;
- З'їдати на тиждень не більше 2 яєць, а то холестерин підвищиться;
- Рекомендувати годуючій мамі спеціальну дієту, щоб у дитини не було висипки і кольок.
Дотримання простих правил харчування, регулярне заняття спортом і проста увага до власного організму принесе набагато кращий та здоровіший результат.
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Джерело: Здоров'я 24
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