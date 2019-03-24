Недієве самолікування: дієтолог вказала основні помилки

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Недієве самолікування: дієтолог вказала основні помилки
Недієве самолікування: дієтолог вказала основні помилки / Колаж Здоров'я 24

Більшість із нас нехтує регулярними візитами до лікаря, а коли вже справді виникають проблеми зі здоров'ям – займаються самолікуванням. Чому цього не варто робити та які міфи насправді недієві, читайте у статті.

Лікар-дієтолог наполегливо рекомендіє припинити це робити:

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  • Чистити печінку, кишечник, жовчний міхур і виводити "шлаки і токсини";
  • Здавати всі аналізи без перебору: кров, кал, УЗД, МРТ, щоб знайти причину зайвої ваги;
  • Вірити в особливе лікувальне харчування при захворюваннях щитовидної залози;
  • Піднімати імунітет імбиром, часником, лимоном, медом, горіхами;
  • Вживати пробіотики, щоб вилікувати дисбактеріоз, а то треба почистити шкіру і поліпшити травлення;
  • Проводити розвантажувальні дні на соках, щоб схуднути і відчувати себе легше;
  • Уникати глютену і лактози, якщо ви здорові;
  • Вірити, що ліки шкідливі, а БАДи корисні! Наприклад: Аквадетрим – хімія, вітамін D з iherb – суцільна користь;
  • Пити БАДи, вітаміни, антиоксиданти від лікування всіх хвороб і "поліпшення самопочуття";


Не варто думати, що жменя вітамінів щодня може вилікувати вас від усіх хвороб

  • Вважати, що "їжа вже не та" і ми не отримаємо з неї нічого корисного, тому що? Обов'язково пити вітамінки!
  • Вигадувати тимчасові рамки для їжі: фрукти до 12 дня, картопля до 16;
  • Досить, пити по 2-3 літри води в день, а ще соки, чаї, морси, супи, овочі і фрукти, з надією "очиститися і схуднути". Насправді наш організм працює не так;
  • Бояться запивати їжу водою, а то шлунок розтягнеться і розбавити шлунковий сік, а їжа буде гнити;
  • Піднімати гемоглобін яблуками і гранатовим соком;
  • Думати, що сіль – шкідливо, а морська, гімалайська, рожева – корисно;
  • Пити лляне масло, щоб отримати омега-3 і масу вітамінів та мінералів;
  • Пити Л-карнітин, щоб швидше спалити жир;
  • З'їдати на тиждень не більше 2 яєць, а то холестерин підвищиться;
  • Рекомендувати годуючій мамі спеціальну дієту, щоб у дитини не було висипки і кольок.

Дотримання простих правил харчування, регулярне заняття спортом і проста увага до власного організму принесе набагато кращий та здоровіший результат.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вдохновившись статьями адекватных коллег, решила донести до своих подписчиков простые истины, которые, надеюсь, дойдут и до всех остальных ХВАТИТ ЭТО ДЕЛАТЬ: Чистить печень, кишечник, желчный пузырь и выводить «шлаки и токсины» Сдавать все подряд, кровь, кал, УЗИ, МРТ, дабы найти причину лишнего веса(особая любовь: повышенный инсулин) Верить в особое лечебное питание при заболеваниях щитовидной железы Поднимать иммунитет имбирем, чесноком, лимоном, медом, орехами и тд Пить пробиотики, чтобы вылечить дисбактериоз, а то надо почистить кожу и улучшить пищеварение Проводить разгрузочные дни на соках, чтобы похудеть и чувствовать себя легче Избегать глютена и лактозы, если вы здоровы Верить, что лекарства вредны, а БАДы полезны! Пример: Аквадетрим - химия, витамин D с iherb - сплошная польза Пить БАДы, витамины, антиоксиданты от лечения всех болезней(и вместо лечения) и «улучшения самочувствия» Считать, что «еда уже не та» и мы не получим из нее ничего полезного, поэтому что? Обязательно пить витаминки! Придумывать временные рамки для еды: фрукты до 12, картофель до 16, а если 16:05 можно или нет? Пить насильно по 2-3 литра воды в день(а еще соки, чаи, морсы, супы, овощи и фрукты), в надежде «очиститься и похудеть» Бояться запивать еду водой, а то желудок растянется и разбавиться желудочный сок, а еда будет гнить Поднимать гемоглобин яблоками и гранатовым соком Думать, что соль - вредно, а морская, гималайская, розовая - полезно. Пить льняное масло, чтобы получить омега-3 и массу супер-пупер витаминов и минералов Пить Л-карнитин, чтобы побыстрее сжечь жир Съедать в неделю не больше 2 яиц, а то холестерин повысится Рекомендовать кормящей маме специальную гипоаллергенную диету, чтобы у ребенка не было сыпи и колик. ️Список можно продолжать бесконечно, а во что еще верите ВЫ?

Допис, поширений Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova)

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Теги: Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я Ліки Здорове харчування
Джерело: Здоров'я 24
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