Неефективні ліки в гінекології: список препаратів, які не покращують жіноче здоров'я

Гінеколог представила список препаратів, які є неефективними і не допоможуть жінкам завагітніти, "налагодити" цикл, відновити овуляцію, позбутися від спайок або хронічного ендометриту, ВПЛ, дисплазії шийки матки, СПКЯ, ендометріозу, фіброзно-кістозної "мастопатії", міоми матки тощо.

Про це написала акушер-гінекологиня Ольга Білоконь на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: "Фуфломіцини": як визначити, що ліки неефективні

Які препарати не є ефективними, за словами Білоконь: Поліоксідоній, Панавір, Гропринозин, Ізопринозин, Генферон, Алокін-Альфа та інші -ферони. Також це Індінол, Тазалок, Епігалат.

Не лікують і не запобігають виникненню спайок: Лонгідаза, Вобензим, Серрата, Дістрептаза, китайські фітотампони.

Не допоможуть відновити цикл або овуляцію: Циклодинон, Мастодинон і Тайм-фактор, Борова матка, Лаеннек, Квінофолік, Мулімен, Цікловіта, Проталіс, Оваріум Композитум, Дисменорм, Феміцікл, Феміменс, Гінекохель.

Міофолік, Інофолік, Фертіна – це просто вітаміни, які не виліковують СПКЯ (синдром полікізтозних яєчників).



Неефективні ліки в гінекології / Unsplash

Не можна використовувати під час вагітності, не впливають на кровоток у матці: Курантіл, Актовегін, Вессел Дуе, Дипиридамол, Тівортін.

"Свічки в піхву з аскорбіновою кислотою або антисептиками – окрема історія. Навіщо вони існують і чим можуть допомогти – невідомо. Бактеріальний вагіноз / вагініт / кандидоз не лікують, флору не відновлюють, вони взагалі не повинні вживатися для лікування чого б то не було", – наголосила лікарка.

Від редакції: ми пишемо статті про ліки, щоб ви не нашкодили собі, не витрачали гроші на недієві препарати й краще уявляли, що приблизно очікувати на консультації лікаря. Але ми не хочемо, щоб ви займалися самолікуванням. Звертайтеся до фахівця, якщо захворіли, не бійтесь запитувати, чому вам призначили саме ці ліки та просіть заміну, якщо це гомеопатія або БАДи (а ще краще замініть лікаря, який таку маячню виписує). Також завжди читайте інструкцію до препаратів, звертайте особливу увагу на протипоказання і радьтеся зі спеціалістом при найменших сумнівах (фармацевт не може призначати лікування, тому в аптеці краще не радитись).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.