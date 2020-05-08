Несподівано: від якого неврологічного захворювання захищає кава

Дослідники з Гарварду підтвердили, що часте вживання напоїв, які містять кофеїн, пов'язане з низьким ризиком хвороби Паркінсона. Яким чином кава впливає на розвиток нейродегенеративних захворювань, пояснюємо далі.

Гарвардські дослідники, про роботу яких розповідає Eurek Alert дослідили вплив кофеїну на розвиток нейродегенеративних захворювань.

Читайте також: Про які хвороби свідчить колір вашої сечі

Як проводили дослідження

Попередні експерименти з тваринами демонстрували, що кофеїн і солі сечової кислоти знижують ризик хвороби Паркінсона – невиліковного нейродегенеративного захворювання, яке вражає близько 3% людей старше 65 років.

Вчені порівняли показники 369 пацієнтів з хворобою Паркінсона і 197 здорових людей. Для кожного учасника оцінили концентрацію солей сечової кислоти в плазмі крові, а також рівень споживання напоїв з вмістом кофеїну впродовж 12 місяців.



Кава може запобігати неврологічним захворюванням / Фото Unsplash

Які результати експерименту

Як показали результати аналізу, вживання напоїв з вмістом кофеїну пов'язане зі зниженою ймовірністю розвитку хвороби Паркінсона. Причому чим більше чаю або кави пив учасник дослідження, тим меншими були ризики.

Автори сподіваються, що їх відкриття дозволить розробити нові методи профілактики і терапії хвороби Паркінсона. Проте поки мова йде про кореляції, а не причинно-наслідковий зв'язок.

Що треба знати про хворобу Паркінсона

Хвороба Паркінсона – перші симптоми Тремор;

Сповільнена рухова активність;

Обмежені рухи;

Особливості симптоматики при хворобі Паркінсона:

Симптоми почалися на одній стороні тіла;

Тремор виникає, коли людина розслаблена;

Наразі не існує лікування цієї хвороби, проте лікарі використовують фармакотерапію, хірургічне втручання, фізичні вправи, реабілітаційні заходи та психологічну консультацію задля усунення або полегшення симптомів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.