Нетримання сечі у жінок: причини та лікування

Нетримання сечі у жінок – це не норма. Це проблема, яку потрібно вчасно виявити та лікувати. За статистикою, нетриманням сечі всіх типів страждають понад 30% жінок.

Симптом один: мимовільне сечовипускання. Питання лише в ступені захворювання (легкий, середній і важкий), розповів уролог Максим Бушара.

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Чому виникає нетримання сечі?

Ось лише деякі (найчастіші) фактори, що провокують нетримання:

складні пологи; зайва вага; травматичні операції в області тазу; часте підняття важких предметів.

Лікарі ділять нетримання на кілька видів:

Стресове (пояснюється раптовим підвищенням внутрішньочеревного тиску). "Неприємність" трапляється при кашлі, чханні, сміху, при посиленні фізичної активності.



При нетриманні сечі найефективніше хірургічне втручання

Ургентне (прояв гіперреактивності сечового міхура). Нетримання пов'язано з мимовільним скороченням детрузора (м'язової оболонки).

Змішаний варіант. До тиску в черевній порожнині приєднується мимовільне скорочення детрузора.

Лікування нетримання сечі

Консервативне лікування при такій проблемі практично неефективне. Так, лікарі дають поради нормалізувати вагу, скорегувати звички, виконувати спеціальні вправи, стежити за гормональними змінами. Але, як правило, це не призводить до очікуваного ефекту.

Тому найчастіше пацієнтки погоджуються на оперативне лікування. Не варто боятися такої перспективи. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Найімовірніше вам буде запропонована імплантація так званого "синтетичного субуретрального слінгу".

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